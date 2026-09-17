Manada: prendas que acompañan a cada mujer con libertad y autenticidad

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Manada nació a partir de un cambio personal de su creadora. El regreso a su pueblo natal junto a sus dos hijas marcó el comienzo de una etapa en la que encontró en el arte y la creatividad la posibilidad de construir un proyecto propio.

Ese regreso también dio sentido al nombre de la marca. “Manada” representa el lugar de pertenencia, las raíces, las personas y los vínculos que hacen sentir en casa, una idea que desde el comienzo atravesó la identidad del proyecto.

Una propuesta pensada para adaptarse a la mujer

La búsqueda de libertad, naturaleza y autenticidad se refleja en prendas cómodas y versátiles, con cortes amplios pensados para acompañar a mujeres con distintos cuerpos, edades y momentos de vida. La premisa es clara: que sea la prenda la que se adapte a la mujer y no al revés.

Las estampas, los caballos, la naturaleza y los viajes terminan de construir el universo de la marca. Dentro de esa identidad aparece también Brave Spirit, un concepto asociado a animarse, sentirse libre y seguir el propio camino.

Con el tiempo, el proyecto fue incorporando nuevas prendas, estampas, pañuelos y accesorios, mientras consolidaba una identidad cada vez más definida. Así, Manada comenzó a pensarse no solamente como indumentaria, sino también como una forma de expresar una historia, un sentimiento y una manera de vivir.

Crecer sin perder la esencia

El próximo objetivo es ampliar las colecciones, alcanzar nuevos puntos de venta y continuar construyendo una comunidad alrededor de la marca. También busca llegar a nuevos lugares, tomando como inspiración aquellos destinos que alguna vez formaron parte del recorrido de su creadora.

El crecimiento, sin embargo, mantiene una premisa: conservar la esencia que dio origen al proyecto, disfrutar el camino y compartir cada logro con quienes forman parte de su propia “manada”.



CONTACTO

Celular: 2983533014

Instagram: @manada_bravespirit

Web: manada19.mitiendanube.com