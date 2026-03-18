Con la complicidad de Rodrigo De Paul, Lionel Messi sorprendió a Tini Stoessel en su nuevo videoclip

A horas de celebrar su cumpleaños, Tini Stoessel decidió hacer un regalo especial para sus fans: un adelanto de su nuevo tema, “Dos Amantes”. Sin embargo, lo que parecía ser un simple anuncio musical sacudió las redes sociales tras la inesperada aparición de Lionel Messi, quien, con la complicidad de Rodrigo de Paul, se sumó al video y dejó a todos sin palabras.

Lionel Messi sorprendió a Tini Stoessel en su nuevo videoclip

El video, que Tini Stoessel compartió en su cuenta de Instagram, propone una estética cinematográfica, elegante y cargada de misterio. La secuencia abre con una escena clave: Susana Giménez hablando por teléfono en la barra de un bar, en un clima íntimo y sofisticado, hasta que recibe una enigmática carta que funciona como disparador de la historia.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

A partir de allí, distintas figuras del espectáculo recibieron la misma invitación, entre ellas Cacho Deicas, histórico líder de Los Palmeras, en una serie de escenas breves pero significativas que refuerzan el tono intrigante del adelanto.

Pero el momento que realmente hizo estallar las redes llegó cuando Lionel Messi entró en escena junto a Rodrigo de Paul. En un clima relajado y cómplice, los futbolistas se sumaron al videoclip al tocar el timbre de una casa, con una bolsa de hielo en mano, alimentando las especulaciones sobre su participación en el proyecto.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi

Un videoclip repleto de guiños y figuras inesperadas

Aunque todavía no se confirmó qué rol tendrá el capitán de la Selección argentina en el videoclip completo, su aparición en este adelanto ya fue suficiente para convertir el lanzamiento en tendencia. La presencia de La Pulga no solo potencia el impacto del estreno, sino que también refuerza el vínculo de la cantante con el universo de la “Scaloneta”, del que su pareja es una de sus figuras más importantes.

Al mismo tiempo, la inclusión de íconos como Susana Giménez y Cacho Deicas aporta un cruce generacional y cultural que amplía el alcance del proyecto, combinando música, televisión y fútbol en una misma propuesta.

El lanzamiento oficial de “Dos Amantes” está previsto para este jueves 19 de marzo a las 21, que coincide con el cumpleaños de Tini Stoessel. Por eso, este teaser funciona como antesala perfecta de lo que promete ser uno de los estrenos más comentados del año.