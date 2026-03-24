Antonela Roccuzzo confesó qué fue lo más difícil de dejar la Argentina a sus 19 años, en un momento que marcó un cambio importante en su vida. La decisión de trasladarse con Lionel Messi a España abrió un camino distinto, lleno de experiencias que con el tiempo se convirtieron en parte de su historia familiar.

La dura decisión de Antonela Roccuzzo de irse de Argentina a sus 19 años

Antonela Roccuzzo confesó qué fue lo más difícil de dejar la Argentina a sus 19 años, en una etapa que significó un nuevo comienzo lejos de sus raíces. Ese paso inicial dio lugar a un recorrido que más adelante se transformó en aprendizajes y vivencias que la acompañan en su día a día.

Antonela Roccuzzo

En las últimas horas, se conoció una entrevista de la reconocida modelo con Harper’s Bazaar México donde contó cómo fue dejar el país siendo aún una adolescente. Sus palabras dejaron en claro cómo vivió ese momento y cómo logró adaptarse a una vida totalmente distinta a la que se seguía en Rosario.

“Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer”, comentó Antonela Roccuzzo. Cabe destacar que la modelo se trasladó a Barcelona para consolidar su relación con Lionel Messi, quien ya vivía en Europa hace algún tiempo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Además, la influencer destacó este momento como un punto de partida. La empresaria relató que el traslado implicó aprender a desenvolverse en un entorno desconocido, asumir responsabilidades y construir una nueva vida. “Me retó a moverme, a resolver y a salir de mi zona de confort. Hay que tirar para adelante”, comentó.

El presente de Antonela Roccuzzo marcado por sus proyectos personales

Durante la entrevista, Antonela Roccuzzo habló de lo difícil que fue para ella vivir lejos de su familia, pero destacó que siempre los tuvo cerca. “Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido. Incluso la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos”, continuó.

Antonela Roccuzzo

Por otro lado, la modelo reveló que, a pesar de que los sentía cerca, la distancia en los momentos difíciles era lo más le costaba. “Pero no niego que es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitas el abrazo de una hermana, charlar frente a frente con una amiga o simplemente estar al lado de tus padres un domingo por la tarde. Es triste perderse de momentos que se van y no vuelven”, reveló.

Según comentó Antonela Roccuzzo, la situación que más la cambió fue convertirse en madre: “A partir de ese momento mis hijos se convirtieron en mi prioridad”. Aunque destacó que actualmente, con sus hijos más grandes, está disfrutando de otra manera su día a día: “Me estoy valorando a mí misma de una forma distinta, poniéndome también en el centro”.

Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo Ciro y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo confesó qué fue lo más difícil de dejar la Argentina a sus 19 años, un momento que dio inicio a una nueva etapa en su vida, marcada por su relación con Lionel Messi y la llegada de sus tres hijos. La experiencia de trasladarse a otro país significó un cambio profundo que con el tiempo se convirtió en parte esencial de su recorrido.

VDV