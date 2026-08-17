Wanda Nara, Pampita y China Suárez confirman que el rosa es tendencia

El mundo de la moda argentina está dictado por las celebridades que más pueden conectarse con las tendencias del norte del mundo. Tres de las figuras más influyentes del espectáculo son Wanda Nara, Pampita y la China Suárez. Ellas no solo capturan la atención de los medios por sus vidas personales, sino que son referentes de estilo que logran transformar cualquier prenda en un fenómeno de masas.

Por un lado, la conductora de Master Chef es conocida por su amor al lujo audaz, las marcas internacionales de alta costura y los looks llamativos que imponen una impronta de opulencia. En contraste, Carolina Ardohain representa la elegancia clásica y el glamur sofisticado. Por su parte, la actriz destaca por su estilo ecléctico, combinando vibras bohemias, toques vintage y una fuerte impronta de street style urbano.

A pesar de sus diferencias estéticas, este trío de celebridades comparte un superpoder indiscutible: su enorme capacidad de influir en el consumo de sus millones de seguidores. Es así como fueron centro de miradas de los expertos de la moda al volver a imponer el rosa como tendencia de la primavera.

Wanda Nara, Pampita, China Suárez

El rosa: la tendencia delicate girly del 2026

A nivel global, la fascinación por el rosa tomó una fuerza imparable en las principales capitales de la moda. Lo que comenzó como un furor específico evolucionó hacia una paleta mucho más madura, diversa y sofisticada que domina la escena actual, sobretodo en el guardarropas femenino. Revistas de gran prestigio internacional como Vogue y Who What Wear catalogaron a este color como el nuevo básico imprescindible del armario contemporáneo.

De acuerdo con los principales editores de moda, el secreto de su vigencia radica en su versatilidad, ya que se presenta tanto en versiones suaves y empolvadas como en matices vibrantes y eléctricos, rompiendo con los viejos estereotipos de género para consolidarse como un símbolo de poder, frescura y confianza absoluta. Durante los últimos desfiles de la temporada de marcas de lujo como Bottega Veneta y Prada, lo incorporaron a través de una sastrería imponente que redefinen el concepto del traje formal. Asimismo, la firma Chloé sorprendió en sus colecciones más recientes al fusionar abrigos de estilo utilitario con texturas románticas en delicados tonos pastel, mientras que firmas de la talla de Valentino y firmas de calzado deportivo de culto continúan expandiendo su uso hacia accesorios de impacto masivo.

En este contexto de expansión del color, Wanda Nara, Pampita y la China Suárez se volvieron celebridades argentinas con el ojo puesto en la nueva tendencia. Es así, y con sus estilos particulares, que confirmaron que el rosa en la tendencia, y que su auge llega para ser el nuevo básico.

El rosa según Wanda Nara

Wanda Nara, Pampita y la China Suárez siguen la tendencia del rosa

Wanda Nara adopta la tendencia del rosa llevando el color hacia su máxima expresión de opulencia, lujo y logomanía. Como fiel amante de la alta costura europea, suele incorporar el tono a través de accesorios exclusivos de edición limitada y prendas urbanas muy llamativas que nunca pasan desapercibidas. Un claro ejemplo es su elección de bolsos de viaje de firmas prestigiosas como Louis Vuitton y conjuntos de camisetas de fútbol bajo su nombre que definen su identidad.

Carolina "Pampita" Ardohain, por su parte, reinterpreta esta oleada estilística desde una perspectiva puramente sofisticada, clásica y sumamente elegante. Su enfoque se centra en la pulcritud de los cortes clásicos y en conjuntos sastreros de dos piezas en tonos pastel que resaltan su silueta. Ella prefiere llevarlo en blazers estructurados, pantalones Oxford de caída perfecta y prendas monocromáticas que transmiten una imagen profesional, madura y chic a la vez.

El rosa según Pampita

Por su parte, la China Suárez se inclina por el lado más descontracturado, urbano y ecléctico de esta moda internacional, más cercano al de Wanda Nara. Su forma de vestir fusiona sutilmente elementos del street style con accesorios de culto en una estética que juega entre lo coquette y lo relajado. Las gorras deportivas combinadas con bolsos de viaje de diseñador en tonos pasteles se volvieron clave para marcar la tendencia que prioriza la frescura y la comodidad de la vida en la ciudad.

El rosa según China Suárez

De esta manera, y manteniendo sus estilos individuales, Wanda Nara, Pampita y la China Suárez confirman que el rosa es tendencia y se unen a las celebridades internacionales que lo exportan. Esta tonalidad emite un significado de poder moderno, optimismo y profunda versatilidad. Lejos de la antigua fragilidad, hoy proyecta confianza y disrupción tanto en la sastrería como en el street style, consolidándose como un símbolo de autoexpresión audaz que rompe con los estereotipos tradicionales.

A.E