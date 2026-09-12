Las fotos de la lujosa escapada de Wanda Nara a Río de Janeiro

Después de disfrutar unos días en Villa La Angostura junto a un grupo de amigas, Wanda Nara volvió a armar las valijas y cambió el frío de la Patagonia por las playas de Río de Janeiro. La empresaria eligió Brasil para tomarse unos días de descanso antes de afrontar una nueva etapa laboral, marcada por su regreso a la televisión.

Wanda Nara en la Patagonia

Así es la lujosa escapa de Wanda Nara a Río de Janeiro

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió algunas imágenes de su llegada a la ciudad brasileña y mostró parte de la intimidad de su estadía. Entre los primeros registros apareció el viaje en avión, donde se pudo ver la comodidad de la cabina business, con asiento individual, pantalla, almohada y manta.

Ya instalada en Río de Janeiro, la empresaria mostró la vista nocturna que tiene desde el lugar donde se hospeda. En una de las imágenes se puede apreciar la playa de Copacabana desde las alturas, con el tradicional paseo marítimo, las luces de la ciudad y el mar de fondo.

Wanda Nara, a puro relax en Río de Janeiro

El alojamiento también tuvo su protagonismo en las publicaciones de la conductora de MasterChef Celebrity. La empresaria compartió un video desde la pileta, iluminada durante la noche y ubicada frente a una impactante postal de la ciudad. Desde allí, se observa el contraste entre el agua de la piscina y las luces que cubren los cerros de Río de Janeiro. Un escenario que Wanda aprovechó para relajarse después de sus días en la Patagonia.

La escapada llega después de su viaje a Villa La Angostura, donde había disfrutado de la nieve y los paisajes del sur argentino junto a sus amigas. Ahora, el destino elegido fue completamente diferente: sol, playa y temperaturas más cálidas.

El viaje en primera clase de Wanda Nara a Brasil.

Wanda Nara se prepara para volver a conducir MasterChef Celebrity

El descanso de Wanda también funciona como una pausa antes de una agenda que volverá a estar marcada por el trabajo. La empresaria será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity, por segundo año consecutivo, en la nueva temporada que prepara Telefe.

Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada oficialmente, el canal analiza que el reality gastronómico debute el 21 o el 28 de septiembre, una vez que finalice Gran Hermano: Generación Dorada.

Así, mientras disfruta de unos días en Río de Janeiro, Wanda Nara se prepara para volver a ponerse al frente de uno de los grandes estrenos televisivos del último tramo del año.