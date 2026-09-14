El drama de Cande Tinelli: Murió Linda, la perra que era como su hija

Cande Tinelli atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de Linda, su perra y compañera inseparable. La cantante e influencer compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a quien consideraba parte de su familia y describió el vínculo entre ambas como uno de los amores más profundos y puros que experimentó.

Cande Tinelli se despidió de su perra Linda con un desgarrador posteo en redes sociales

Con palabras cargadas de tristeza y fotos de los mejores momentos junto a su perrita, Cande Tinelli expresó el impacto que le produjo la pérdida y aseguró que todavía no logra asimilar lo ocurrido. “Nunca imaginé en mi vida tener que vivir esto. Escribo y lloro. Nos dijimos adiós Linda, pero en el plano físico, y por un ratito. Ahora estás dentro mío. Mi vida entera sos y serás vos”, escribió.

Cande Tinelli se despidió de su perra Linda//Instagram

Linda ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de la hija de Marcelo Tinelli. Para Cande, no era simplemente una mascota, sino una integrante más de su familia, una presencia constante y una fuente de amor incondicional. En su despedida, destacó la intensidad del vínculo que construyeron a lo largo de los años. “Nadie me amó tanto como lo hiciste vos. Incondicional. El amor más puro que sentí por un ser vivo”, afirmó la artista.

Según explicó, la can atravesaba un delicado estado de salud y ya no podía seguir soportando el sufrimiento. “No podías sufrir más. Lo diste todo. Mi Highlander, la más guerrera. Este finde entendimos todo las dos. Y yo te dije que iba a estar bien y te entregaste, así que confía en mí que así va a ser. A cuidar más que nunca a tu nieto Jesús, un pedacito tuyo que tanto amo y cuidaré como lo hice con vos”, reveló.

Cande Tinelli se despidió de su perra Linda//Instagram

Cande Tinelli recibió el apoyo de su familia, sus seguidores y famosos en este momento triste

La despedida de Cande Tinelli para su perra estuvo atravesada por una mirada espiritual y por la esperanza de que Linda pueda continuar acompañándola de otra manera. "Viaja tranquila. Acá todo va a estar bien, porque vos ya estás en paz y no estás sufriendo más. Te voy a buscar por todos lados. Voy a estar atenta a tus señales. Aún siento tu olor y la suavidad de tu pelito”, expresó.

Cande Tinelli se despidió de su perra Linda//Instagram

La influencer también agradeció cada instante compartido y destacó que Linda pudo partir rodeada de amor: “Gracias por darme tanto, hasta tu último suspiro y latido en mi pecho, en paz y rodeada de amor, como te lo merecías”, señaló y confesó: “No caigo, y las palabras quedan muy cortas para todo lo que siente mi corazón. Nos vemos pronto mi vieji hermosa. Ojalá te reencuentres con Charly y León, tus primos que tanto amabas. Te amo Linda. Serás eterna en mi. En esta, y en todas las vidas que nos vuelvan a tocar juntas”.

El mensaje de Cande para despedir a su perra Linda caló hondo en el corazón de su familia, quienes la acompañan en este difícil momento. Su hermana Mica Tinelli la apoyó dando like al posteo y su mamá Soledad Aquino escribió unas sentidas palabras: “Fuerza mi Lelu. Ella está con vos…seguro, seguro y agradecida…lo diste todo mi amor”.

Cande Tinelli se despidió de su perra Linda//Instagram

Por otra parte, Cande Tinelli recibió muchos mensajes de apoyo de sus seguidores quiénes manifestaron sus condolencias, fuerzas y apoyo en este dolor. También, algunas famosas y amantes de los animales expresaron su pésame, entre ellas, Paula Chaves, Matilda Blanco y Johanna Francella.