Wanda Nara impuso estilo en la nieve con sus looks más lujosos

Wanda Nara viajó a la Patagonia e impuso estilo en la nieve con sus looks más lujosos. Abrigos de piel, prendas total black, accesorios monogram y anteojos XL fueron algunos de los protagonistas de sus estilismos, que se llevaron todas las miradas en redes sociales.

Los looks de Wanda Nara que combinan lujo y estilo para la nieve

Wanda Nara volvió a demostrar que la nieve también puede convertirse en una pasarela. Desde Neuquén, la conductora compartió imágenes de sus días entre paisajes cordilleranos y apostó por una serie de looks invernales en los que el lujo estuvo presente a través de firmas como Chanel y Louis Vuitton.

Con una estética que combina el espíritu ski chic con accesorios de alto impacto, Wanda Nara eligió el negro como color protagonista y sumó texturas, pieles y complementos de grandes marcas para construir estilismos pensados tanto para la montaña como para las fotos.

Los looks de Wanda Nara que combinan lujo y estilo para la nieve



En una de las imágenes, Wanda Nara aparece con un imponente abrigo de piel en tono marrón, una de las piezas centrales de su primer look. Debajo lleva un conjunto negro de líneas ajustadas, que genera un contraste marcado con el volumen y la textura del abrigo.

Su outfit se completa con un gorro de lana negro, anteojos de sol de estética futurista y guantes. Sin embargo, el accesorio estrella es una cartera Louis Vuitton de estampado monogram, de gran tamaño y con una llamativa franja central en color rosa. Esta combinación responde a una de las claves del après-ski de lujo: mezclar prendas técnicas o abrigadas con accesorios propios de la moda urbana.

En otra de las postales que compartió en sus historias de Instagram, Wanda Nara se muestra con un look completamente negro y vuelve a recurrir a los accesorios de lujo. Esta vez, los protagonistas son los guantes con el clásico monogram de Louis Vuitton, que aportan una cuota fashion incluso a una prenda pensada para protegerse del frío.

Los looks de Wanda Nara que combinan lujo y estilo para la nieve



También se destacan los anteojos de sol envolventes, de estética deportiva y futurista. El formato XL, además de proteger los ojos de la intensidad de la luz sobre la nieve, refuerza una tendencia que se impone en los destinos de montaña: los accesorios técnicos reinterpretados desde una mirada de moda.

Para disfrutar de la nieve, Wanda Nara apostó por un conjunto negro de inspiración deportiva, compuesto por una campera de esquí y pantalones amplios. La elección de prendas negras de pies a cabeza genera una silueta estilizada y sofisticada, incluso en un contexto deportivo. En este caso, la tendencia está en llevar el skiwear más allá de lo funcional: pantalones de líneas amplias, prendas ajustadas al cuerpo y accesorios cuidadosamente elegidos convierten al equipo de nieve en un verdadero look de moda.

Desde Neuquén, Wanda Nara apostó por la tendencia ski chic que pisa fuerte

Los looks de Wanda Nara resumen varias de las novedades que atraviesan la moda de invierno: total black, abrigos de piel, accesorios XL, anteojos envolventes, monogram y prendas de inspiración deportiva. La clave está en el concepto de ski chic: ya no se trata solamente de elegir ropa para soportar las bajas temperaturas, sino de construir una estética completa alrededor de la montaña.

Wanda Nara apostó por la tendencia ski chic que pisa fuerte



Atenta a las tendencias, Wanda Nara eligió adoptar esta estética pero llevada al extremo más lujoso, con Chanel y Louis Vuitton como estrellas de una escapada patagónica donde el paisaje nevado funciona como escenario perfecto para sus estilismos. De esta manera, la mediática impuso estilo en la nieve con sus looks más lujosos y conquistó a sus miles de seguidores de las redes.