Durante su estadía en Italia y tras una audiencia judicial por su conflictivo divorcio de Wanda Nara en dicho país, Mauro Icardi se fue de compras por el exclusivo distrito de moda de Milán junto a María Eugenia “La China” Suárez. Tras pasar por una tienda de Zara, la pareja volvió cargada de bolsas al Four Seasons Hotel, donde se hospedó.

La China Suárez y Mauro Icardi en Italia

El look total black de La China Suárez para una tarde de compras por Milán

Pese al complejo momento que atraviesa el futbolista, la pareja se mostró sonriente y distendida. Y es que, desde hace días, Icardi y Wanda exponen en las redes sociales sus reclamos y enfrentamientos judiciales. Pese a todo, el jugador buscó dejar en claro que, más allá del turbulento presente, su relación con “La China” se mantiene sólida.

“Te amo”, escribió en su Instagram con el emoji de un corazón con una flecha, junto a imágenes de una osada sesión de fotos que María Eugenia protagonizó en ropa interior.

El look total black de la China Suárez

Y así, mientras se refugia en el amor de su novia, Icardi debió afrontar un nuevo revés luego de conocerse la decisión de la Justicia italiana favorable a Wanda Nara. El Tribunal de Milán autorizó a la empresaria a tramitar los pasaportes de sus hijas sin la firma del futbolista, quien respondió con un texto sobre el impacto emocional del conflicto en las niñas.

La China Suárez en Milán

“Los padres también tenemos derecho”, expresó Icardi al reaccionar a la resolución surgida tras la denuncia y pedido de Wanda por el robo de los pasaportes de las niñas, episodio que vivieron en la casa que Wanda tiene en Lago di Como y que no le permitía a la conductora y a sus hijas retornar a la Argentina.