Así fue el cumpleaños de Amancio Vicuña, que organizó la China Suárez: inflable de Lionel Messi y máquina de peluches

La China Suárez volvió a sorprender a sus seguidores con la celebración que preparó para Amancio Vicuña. A través de las imágenes que compartió en sus redes sociales, la actriz mostró algunos de los momentos más especiales del cumpleaños de su hijo menor, que este año tuvo al fútbol como gran protagonista de la jornada.

Así fue el cumpleaños de Amancio Vicuña

Con una estética especialmente pensada para los más chicos, el festejo de Amancio Vicuña reunió una ambientación inspirada en la Selección argentina, juegos interactivos y distintos espacios recreativos que acompañaron la temática de principio a fin. Entre todos los detalles, hubo dos que rápidamente se llevaron todas las miradas: un enorme inflable de Lionel Messi y una máquina de peluches que entretuvo a los invitados durante gran parte de la celebración.

Una fiesta con el fútbol como gran protagonista

La China Suárez organizó todo con sumo detalle. Desde el ingreso a la celebración, la temática quedaba en evidencia con una decoración en tonos celeste, blanco y negro, pelotas de fútbol distribuidas en distintos sectores y un panel personalizado con el nombre de Amancio, elegido como escenario para las fotos del cumpleaños.

Así fue el cumpleaños de Amancio Vicuña

Sin embargo, el gran atractivo fue un gigantesco inflable con la figura de Lionel Messi luciendo la camiseta de la Selección argentina. La estructura se convirtió rápidamente en uno de los juegos favoritos de los chicos, que pasaron buena parte de la tarde subiéndose, deslizándose y compartiendo distintas actividades alrededor del inflable.

Todos los detalles de la fiesta que organizó la China Suárez para su hijo

Otro de los espacios que despertó la curiosidad de los invitados de la China Suárez, fue una máquina de peluches, similar a las que suelen encontrarse en los salones de juegos. Los más chicos pudieron probar suerte intentando atrapar distintos muñecos, una propuesta que sumó una experiencia diferente al resto de las actividades preparadas para el cumpleaños.

Así fue el cumpleaños de Amancio Vicuña

La celebración también contó con animadores caracterizados como figuras del fútbol. La decoración elegida por la China Suárez se completó con una mesa temática y una llamativa torta de dos pisos mientras que en las imágenes compartidas por la actriz se pudo ver a Amancio disfrutando de cada uno de los juegos junto a sus amigos, en una fiesta donde la pasión por el fútbol estuvo presente en cada detalle.