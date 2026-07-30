La misma prenda unió a Myla Cambiaso y la China Suárez: cuál es la tendencia que arrasa esta temporada

La moda logra fusionar a diferentes celebridades y sus intereses, al momento de hablar de estilismo, tendencia y alta costura. En la Argentina, y por un lado, Myla Cambiaso emerge como la nueva promesa del estilo juvenil y sofisticado, portando el legado del polo y la elegancia natural con un enfoque fresco, urbano y minimalista. Por otro lado, la China Suárez se consolida como un ícono de audacia y sensualidad en la escena latinoamericana, transitando con facilidad entre el romanticismo vintage y el maximalismo moderno.

El estilo de Cambiaso se caracteriza por la comodidad chic, priorizando prendas básicas de alta calidad, zapatillas de diseño y accesorios discretos que marcan una pauta de lujo silencioso. Mientras tanto, Suárez es conocida por imponer tendencias disruptivas, fusionando texturas de cuero, transparencias arriesgadas y estampados salvajes. Si bien cada una sigue un camino e inspira a una generación diferente, también convergen en una prenda clave de esta temporada, que se volvió la estrella del año en los desfiles y la alta costura.

Myla Cambiaso, China Suárez

Myla Cambiaso y la China Suárez coincidieron con la tendencia del 2026

Las tendencias de cada temporada las definen los conocedores y diseñadores de la alta costura, de la mano de las elecciones de todas las celebridades que enamoran a las redes sociales y los medios de comunicación. Es por eso que mujeres como la China Suárez logran sacudir las estructuras de la moda al rescatar del pasado una estética de fuerte impronta dramática. Desde comienzos del 2026, la actriz y cantante demostró que la inspiración en prendas históricas es el recurso más poderoso para construir un look vanguardista y moderno, y fusionó elementos de la indumentaria militar antigua con el romanticismo contemporáneo, logrando un equilibrio visual perfecto que mezcla rigidez y delicadeza.

En el centro de esta propuesta, se destaca la prenda estrella de este año: la emblemática chaqueta napoleónica, una pieza de sastrería estructurada en terciopelo negro que evoca los antiguos uniformes de gala del siglo XIX. En el caso del look de la China, sus imponentes bordados dorados en el frente, solapas rígidas y una hilera de botones ornamentales realzan la silueta con un aire aristocrático y regio. Los detalles en los puños, rematados en un vibrante color rojo con filigranas doradas, añaden un contraste cromático audaz que rompe la monotonía. Al combinar este abrigo de corte marcial con un vestido blanco de encaje y transparencias, la artista logra texturizar el atuendo, transformando una referencia de época en el objeto de deseo urbano que define el pulso estilístico actual.

La chaqueta napoleónica, según la China Suárez

Sin embargo, esta prenda elegida por muchos usuarios como la favorita puede ser reinterpretada por las diferentes generaciones que apuestan a un atuendo más silencioso y menos disruptivo. Myla Cambiaso ve este fenómeno global desde la vereda opuesta, consolidándose como el máximo referente del quiet luxury juvenil en la escena local. Su enfoque estético se aleja del dramatismo teatral para abrazar una sofisticación minimalista, donde la opulencia se manifiesta a través de líneas limpias, cortes impecables y una paleta de colores vibrante pero sumamente clásica.

Esta visión descontracturada y lujosa se refleja con claridad en su elección de la chaqueta napoleónica en una pieza de sastrería corta en un imponente color rojo que prescinde de bordados excesivos o recargados. La estructura militar se suaviza mediante un cuello mao sutil y un diseño liso que cede todo el protagonismo a una doble hilera de botones dorados labrados de inspiración heráldica. Myla logra una fusión perfecta entre la formalidad histórica y la frescura adolescente al combinar este abrigo con un clásico jean celeste de tiro bajo, dejando ver apenas un básico blanco debajo.

La chaqueta napoleónica, según Myla Cambiaso

La chaqueta napoleónica: una apuesta histórica de la alta costura

La misma prenda unió a Myla Cambiaso y la China Suárez, y se volvió la tendencia que arrasa esta temporada. La chaqueta napoleónica consolidó su regreso definitivo en las pasarelas globales, posicionándose como una de las prendas estrellas más influyentes de la alta costura contemporánea. Su propuesta estética se basa en un audaz diálogo entre la rigidez de la indumentaria de combate y la sofisticación moderna. El gran atractivo de esta moda radica en su capacidad para otorgar presencia y estructurar la silueta mediante hombros marcados, cuellos altos tipo Mao y dobles hileras de botones metálicos, transformando cualquier conjunto básico en una declaración de poder urbano.

Durante las pasarelas, las casas de lujo más influyentes del mundo redefinieron el concepto de la hussar jacket, y firmas emblemáticas como Christian Dior , Alexander McQueen y Ralph Lauren asombraron al público con un equilibrio magistral entre herencia e innovación. El origen histórico de esta icónica pieza se remonta a los uniformes militares franceses del siglo XIX, específicamente a las caballerías de la era napoleónica, haciendo que de ahí venga su nombre. En aquel contexto, los ornamentados alamares y botones no solo servían para combatir, sino para comunicar rango, imponer un respeto absoluto y proyectar liderazgo sin mediar palabra.

En la actualidad, la crítica especializada y los amantes del street style elogiaron la versatilidad de las nuevas versiones, las cuales sustituyen los pesados paños del pasado por materiales ligeros como el denim, el lino y el algodón, facilitando su integración en estilismos cotidianos. Considerada la prenda ideal para elevar instantáneamente el guardarropa contemporáneo, su regreso confirma que las piezas con historia y carácter arquitectónico son indispensables para proyectar una imagen segura y sofisticada.

La chaqueta napoleónica: una apuesta histórica de la alta costura

La China Suárez y Myla Cambiaso se unieron al lucir la misma prenda, demostrando que la tendencia que arrasa esta temporada posee una versatilidad única, capaz de derribar cualquier frontera generacional. Ya sea a través del dramatismo aristocrático o mediante la sofisticada sobriedad ligada al quiet luxury, queda claro que la chaqueta napoleónica se consagra definitivamente como el ítem imprescindible del año, una pieza de apuesta histórica que trasciende los límites de las pasarelas internacionales para dictar las nuevas reglas del diseño urbano.

A.E