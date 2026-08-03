Andrés Nara, el papá de Wanda Nara, le agradeció a la China Suárez: "Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible"

Hace tiempo que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen una guerra mediática y judicial por el divorcio y también, por el bienestar de sus dos hijas en común, Francesca e Isabella. Sin embargo, quien decidió hablar fue Andrés Nara, el papá de la conductora de MasterChef que sorprendió con sus declaraciones y paralizó a todos con lo que dijo de la China Suárez.

Andrés Nara envió un mensaje a la China Suárez, en medio del conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de la interminable batalla que llevan adelante Wanda Nara y Mauro Icardi, Andrés Nara rompió el silencio en el programa Infama (América). Sus declaraciones se dieron en el marco del fallo judicial que permitió que sus nietas puedan tramitar pasaportes nuevos para regresar a Argentina, luego de que sus documentos originales fueran robados en su casa de Milán.

Andrés Nara con Wanda Nara//Instagram

“Se hizo justicia y la familia está muy contenta. La pasamos horrible. Imaginate que para una abuela estar encerrada no sabiendo lo que pasabas con delincuentes, es una película de terror. Hablé con Nora (Colosimo) que recién llegó a Buenos Aires y todavía sigue con secuelas. Para los chicos vivir esa secuencia, no sabés cómo puede terminar…las secuelas quedan”, indicó el padre de Wanda Nara.

En este sentido, Nara se manifestó crítico con Mauro Icardi: “Yo no le aceptaría ningún tipo de llamada, nunca lo tuve. Siempre lo supe hace 10 años desde que estaban juntos. Por los años, por la experiencia uno ya se da cuenta como es la persona. Con este tipo ya lo vi, ya sé como es. Lo único que le agradezco son las dos hermosas criaturas que tiene”.

La China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

Asimismo, el papá de la conductora de Telefe lanzó un mensaje inesperado que incluyó un agradecimiento a la China Suárez, la actual novia del futbolista. “Gracias a Dios que está la señora Suárez en esta historia. La verdad que nunca pensé que iba a decir esto”, expresó.

Andrés Nara explicó por qué cambió su postura con la China Suárez y lanzó un dato que arruina a Mauro Icardi

Las palabras de Andrés Nara causaron sorpresa en los periodistas de Infama, por el antecedente de enemistad que tiene su hija con la actriz por haber iniciado un romance estando ella casada con Mauro Icardi. Al respecto, el mediático explicó: “Cuando no está ella Mauro es una persona muy complicada y un poquito violenta”.

En este marco, el papá de Wanda Nara no dudó en transmitir sus buenos deseos a la relación de la China Suárez y Mauro Icardi. “Ojalá que siga esta pareja y lo mejor posible, porque es un muchacho que tiene reacciones raras y complicadas”, afirmó. Además, deslizó que conoce otras cosas de Mauro Icardi que lo podrían comprometer: “Yo me enteré de cosas que tampoco la puedo hacer públicas, que lo haga Wanda cuando quiera, de situaciones que me dijeron las nenas, que es más delicado todavía”.

La China Suárez y Mauro Icardi//Instagram

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue latente, por el momento, la conductora consiguió que sus hijas regresen a Buenos Aires, tras días de reclamos por la justicia y redes sociales. Por su parte, el novio de La China Suárez logró que la justicia italiana declarase inadmisible la apelación de su exmujer, quien le demandaba una pensión alimenticia y compensatoria. Ahora, se suma otro capítulo que incluye las declaraciones de Andrés Nara y que dará tela para contar en esta historia mediática.