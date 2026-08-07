Duelo de estilos: Pampita y Anita Espasandín marcan tendencia con sus looks para la playa y la montaña

Pampita y Anita Espasandín cautivaron a sus seguidores desde distintos escenarios. Mientras la conductora eligió vacacionar en Punta Cana, la novia de Benjamín Vicuña optó por el Sur argentino. Cada una, fiel a su estilo, se mostró con looks de alto impacto que se llevaron todas las miradas.

Los looks más destacados de Pampita y Anita Espasandín durante sus vacaciones

Pampita y Anita Espasandín eligieron escenarios completamente opuestos para desconectarse de la rutina. Mientras la modelo armó las valijas rumbo a un exclusivo destino de playa, la novia de Benjamín Vicuña se refugió entre los paisajes nevados de la Patagonia. Como era de esperarse, cada una adaptó su estilo al entorno y volvió a conquistar a sus seguidores con apuestas fashionistas que reflejan las últimas tendencias.

Desde el Caribe, Pampita compartió una serie de imágenes en las que dejó en claro su preferencia por los estilismos frescos, sensuales y sofisticados. En una de las postales lució una camisa blanca de lino, anudada a la cintura y con mangas arremangadas, una prenda infaltable del guardarropa de verano. La conductora combinó esta prenda con una falda larga de crochet negro, de trama abierta y diseño artesanal, una de las piezas estrella de la temporada por su impronta boho chic y su aire relajado.

Pampita

Para una salida nocturna, Pampita cambió por completo de registro y apostó por un minivestido marrón chocolate, uno de los colores protagonistas del año. El diseño, de escote halter con abertura frontal, cuerpo drapeado y falda con volados, realzó su figura y aportó movimiento al conjunto. Su outfit se completó con sandalias de taco fino en el mismo tono y un bolso estructurado de fibras naturales, un accesorio que reforzó la estética resort chic ideal para una cena junto al mar.

Pampita

En el extremo opuesto del mapa, Anita Espasandín disfrutó de la Patagonia con una propuesta completamente invernal, donde la funcionalidad se fusionó con la moda. Para sus jornadas en la nieve, la pareja actual de Benjamín Vicuña eligió un conjunto técnico de esquí estampado en negro, blanco y rojo, compuesto por una camiseta térmica de cuello alto y un pantalón a juego, acompañado por resistentes botas de nieve de inspiración outdoor.

Anita Espasandín

Sin embargo, también sorprendió con una apuesta mucho más sofisticada al posar frente al lago con un mono largo bordó decorado con bordados negros de inspiración barroca. El diseño, con hombros estructurados, mangas largas y cintura entallada, aportó una estética elegante y teatral que contrastó con el paisaje natural. Como toque final, Anita Espasandín volvió a elegir botas de montaña en tono mostaza, demostrando que el calzado utilitario también puede integrarse a un look de alto impacto.

Anita Espasandín

Qué tienen en común los looks de Pampita y Anita Espansandín

Aunque separadas por miles de kilómetros y temperaturas completamente diferentes, Pampita y Anita Espasandín coincidieron en una misma premisa: vestir de acuerdo con el destino sin resignar estilo. Mientras una abrazó las tendencias boho chic con tejidos livianos y siluetas relajadas, la otra apostó por el skiwear y el winter glam, confirmando que tanto la playa como la montaña pueden convertirse en la mejor pasarela para lucir los looks más destacados de la temporada.

De esta manera, Pampita y Anita Espasandín protagonizaron un duelo de looks y marcaron tendencia con una serie de looks ideales para la playa y la montaña, los dos destinos que eligieron para alejarse de la rutina y disfrutar de unas merecidas vacaciones.