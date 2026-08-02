Pampita marca tendencia con su look boho chic: camisa oversize y falda artesanal crochet

El paso de Carolina "Pampita" Ardohain por Punta Cana no solo dejó postales de los imponentes paisajes caribeños, sino que también anticipó una de las tendencias que marcarán la temporada de verano 2027. La modelo deslumbró con un look boho chic compuesto por una camisa oversize y una falda artesanal tejida al crochet, una combinación fresca y sofisticada. A través de sus redes sociales compartió las imágenes del estilismo, ideal para disfrutar de los días de playa y reafirmó una vez más su lugar como referente de la moda y estilo.

El look playero de Pampita: estilo boho chic con dos prendas versátiles y atemporales

Mediante un álbum de fotos que compartió en su cuenta personal de Instagram, Pampita volvió a captar todas las miradas al mostrar cómo mantener el estilo incluso en uno de los destinos paradisíacos más elegidos por el turismo internacional: las playas de República Dominicana. Este lugar fue el escenario ideal para modelar un conjunto que pisa fuerte en esta incipiente temporada de verano 2027, con prendas versátiles, atemporales y súper cancheras que modeló con suma elegancia y frescura.

Pampita | Instagram

Para disfrutar de una jornada de descanso en el interior del hotel donde se estaba hospedando, la conductora eligió una camisa blanca de lino liviano, de mangas largas y silueta holgada. Este clásico de los guardarropas estuvo anudada a la altura de la cintura, detalle que le aportó un aire fresco, relajado y sumó volumen, ideal para sumar personalidad. A la misma, la combinó con una falda negra y larga hasta los tobillos confeccionada en crochet ajustada a sus piernas, cuyo diseño de calados geométricos dejó entrever sutilmente las piernas, sumando textura y un marcado sello artesanal al estilismo. La combinación de colores neutros aportó equilibrio y permitió destacar las texturas, los detalles tejidos y la impronta boho chic.

En sintonía con la impronta descontracturada del conjunto, posó descalza, un detalle que reforzó la esencia veraniega de la propuesta. Además, pensó toda su apuesta con un hairstyle que la destaca desde hace más de dos décadas: llevó el cabello suelto con suaves ondas y raya al medio, acompañado por un maquillaje natural que resaltó sus facciones sin perder la frescura que la caracteriza.

Pampita | Instagram

Pampita, una experta fashionista que reinventa tendencias y le agrega personalidad

Pampita volvió a confirmar su capacidad para reinterpretar las tendencias con una impronta propia al combinar piezas clásicas con diseños de inspiración artesanal. La elección de una camisa blanca, un básico atemporal que nunca pierde vigencia, encontró el equilibrio perfecto con una falda de crochet de elaboración manual, demostrando que la sofisticación también puede construirse a partir de texturas naturales y detalles hechos a mano.

Pampita | Instagram

Lejos de apostar por un estilismo recargado, reafirmó su sello fashionista a través de una propuesta donde el lujo discreto convive con la estética bohemia. La fusión entre una prenda clásica y otra de fuerte impronta artesanal dio como resultado un look elegante, relajado y en sintonía con las tendencias resort, una fórmula que la presentadora suele convertir en protagonista de cada una de sus apariciones. En este marco, agregó sensualidad a través de transparencias cuidando en detalle no mostrar de más.

Una vez más, Pampita reafirmó su lugar como una de las figuras argentinas con mayor influencia en materia de estilo. A través de una propuesta que fusionó prendas clásicas con detalles artesanales, la modelo logró un equilibrio perfecto entre simpleza, elegancia y el espíritu relajado propio de las vacaciones. La elección de tejidos livianos y siluetas cómodas le permitió moverse con naturalidad y resaltar su impronta fashionista en el paradisíaco escenario de las playas dominicanas.