Geraldine Neumann y su hija, Helena Otamendi, brillaron en la pasarela de la gala de Revista CARAS

Geraldine Neumann y Helena Otamendi fueron una de las celebridades presentes en el desfile de Revista CARAS para celebrar el Día de la Madre. Ambas mostraron toda su personalidad y carácter en una noche completamente única en el estadio de River.

Los looks de Geraldine Neumann y Helena Otamendi en la gala de revista CARAS

Helena Otamendi deslumbró en la pasarela con un diseño de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro que combinó elegancia, modernidad y movimiento. Su vestido negro con escote profundo en “V” realzó su silueta con sutileza, mientras que las franjas diagonales en tono marfil aportaron dinamismo visual y rompieron con la sobriedad del negro. La elección del bicolor reflejó un estilo depurado y sofisticado, ideal para quienes apuestan por una estética minimalista sin perder presencia.

La joven completó su estilismo con un peinado recogido bajo que equilibró la profundidad del escote, aportando limpieza y armonía al conjunto. El maquillaje natural, de acabado luminoso y tonos suaves, acentuó sus rasgos sin sobrecargar el look, aportándole frescura y un aire juvenil.

Por su parte, Geraldine Neumann, fiel a su estilo refinado, eligió también un vestido de Laurencio Adot y Thiago Pinheiro en los mismos tonos negro y marfil, logrando una perfecta sintonía con su hija. El diseño, con escote palabra de honor, destacó la línea de los hombros y aportó una dosis de glamour atemporal. El contraste de colores y la silueta estructurada reflejaron equilibrio y sofisticación, reafirmando su elegancia natural y su porte sobre la pasarela.

Su cabello suelto, liso reforzó la idea de naturalidad. El maquillaje, en tonos nude y con una mirada ligeramente marcada, complementó el look sin restarle protagonismo al vestido. Una propuesta que combinó sobriedad, elegancia y una feminidad moderna que nunca pasa de moda.

Helena Otamendi pisa fuerte

Helena Otamendi es cantante y modelo. Con apenas 19 años, forma parte de la agencia Look 1 y comenzó a hacerse un camino en la música. Con un estilo muy propio, que se aleja de las modas de hoy en día y que pretende enviar un mensaje en cada canción, la hija de Geraldine Neumann y Jorge Otamendi, marca su camino y brilla. Algo que también se vio reflejado de manera muy clara en la gala de Revista CARAS.