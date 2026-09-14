Nicole Neumann elevó el estilo boho-chic con una delicada combinación de gasa, cuero y muchos flecos

Nicole Neumann es una de las figuras argentinas que logró convertir su vínculo con la moda en una parte esencial de su identidad. Desde sus comienzos como modelo, construyó un estilo propio que le permite moverse entre diferentes tendencias sin perder esa impronta personal que la caracteriza.

Nicole Neumann, una de las mayores referentes de la moda argentina

En esta oportunidad, la modelo volvió a llamar la atención con una propuesta que recupera algunas de las claves más reconocibles de la estética bohemia y setentosa, aunque llevadas a una versión más sofisticada y actual. La combinación de distintas texturas y el juego de proporciones fueron fundamentales para conseguir el resultado final.

El impresionante estilismo de Nicole Neumann

La parte superior del look de Nicole Neumann estuvo protagonizada por una blusa en un cálido tono marrón caramelo, con una silueta amplia y liviana que cae sobre el cuerpo sin marcarlo. El cuello cerrado dejó espacio para que los accesorios tuvieran un papel destacado, mientras que las mangas largas y vaporosas reforzaron el aire bohemio de la propuesta.

Nicole Neumann deslumbró con su último estilismo

La prenda también incorporó volumen en su terminación inferior, con un volado amplio y fruncido que se despega ligeramente de la figura. Este detalle acompañó el movimiento de las mangas y aportó una cuota romántica a una pieza que, por su tonalidad y textura, también remitió a la estética de los años 70. El marrón caramelo permitió además construir una paleta cálida junto al cabello rubio de la streamer y los accesorios dorados. Lejos de una propuesta minimalista, la blusa funcionó como una base ideal para sumar diferentes elementos y darle mayor riqueza visual al estilismo.

Nicole Neumann optó por un pantalón de cuero y con cascada de flecos

El contraste apareció en la parte inferior con un pantalón negro muy entallado, de superficie similar al cuero o al cuero sintético. La prenda definió la silueta de las piernas de Nicole Neumann y aportó un costado más rockero al conjunto, en contraposición con la amplitud y liviandad de la blusa. Pero el verdadero foco estuvo en los flecos. Desde la zona de las piernas descendieron numerosas tiras negras, extremadamente largas y delgadas, que formaron una suerte de cascada alrededor de la parte inferior del pantalón.

El detalle transformó por completo la silueta y sumó movimiento cada vez que la modelo se desplazaba. La elección de este recurso también reforzó el espíritu setentoso del look, aunque combinado con una prenda mucho más ceñida y de inspiración rockera. Así, la propuesta consiguió reunir dos estéticas diferentes en un mismo estilismo sin que ninguna terminara opacando a la otra.

Los accesorios que completaron el look de Nicole Neumann

Los accesorios terminaron de definir la identidad de la propuesta. Nicole Neumann llevó anteojos de sol grandes, con lentes oscuros y una marcada inspiración retro, que aportaron ese aire despreocupado asociado a los estilismos de los años 70. En el cuello, en tanto, apostó por la superposición de varias cadenas de distintos grosores y largos, acompañadas por diferentes colgantes y dijes.

Nicole Neumann posó con un look setentoso

La acumulación se extendió también a las muñecas, donde sumó pulseras y brazaletes para mantener la presencia de los detalles metálicos. El cabello rubio, largo y suelto, con ondas amplias y suaves, completó la propuesta sin quitarle protagonismo a las prendas. Así Nicole Neumann consiguió un estilismo donde el espíritu bohemio convivió con referencias rockeras y detalles glamorosos, con los flecos como el recurso encargado de darle movimiento y personalidad al conjunto.