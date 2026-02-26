La China Suárez encendió las redes y Mauro Icardi reaccionó: “El silencio terminó”

La China Suárez y Mauro Icardi son la pareja más observada por las redes sociales, debido a su participación en diversos escándalos y complicados cruces con otras celebridades. Sin embargo, en sus trabajos como futbolista y actriz, se destacaron por haber conseguido grandes logros en los últimos días. Eugenia Suárez incursionó en la lencería, y encendió las redes con un picante video sobre su nuevo amor por lo sensual. Fue en el mismo que su pareja no tardó en reaccionar, y volvieron a ser centro de atención.

China Suárez, Mauro Icardi

Un picante video de la China Suárez y la reacción de Mauro Icardi

Mauro Icardi se llevó diversos comentarios de los usuarios de las redes sociales, por sus dichos sobre el trabajo de su pareja, la China Suárez. La actriz se la juega con la sensualidad de la moda y las picantes escenas que realiza en sus series o películas. Es por eso que el futbolista no duda en apoyarla en los proyectos, pero mostrarse celoso sobre los halagos que ella recibe. En las últimas horas, se volvió viral al mostrar su reacción en una campaña de lencería.

La China Suárez protagonizó una nueva colección de una reconocida marca de lencería. En el video promocional, ella se encontraba en la cama posando y bailando, mientras lucía diferentes piezas total black o animal print. Los usuarios y fanáticos no dudaron en halagarla por la belleza que emanaba, pero el que se llevó las miradas con su comentario fue Mauro Icardi. El futbolista compartió el video en sus historias de Instagram, y escribió, en un tono hacia los haters: "Sí, ya sé", junto a un sugerente emoji de fueguitos.

Sensual y elegante: la campaña de lencería de la China Suárez

Unos días antes de San Valentín, la China Suárez había anunciado que era la nueva modelo de una marca de ropa, y compartió increíbles fotos de un shoot sensual y total black. Este 26 de febrero, la colección otoño/invierno se reveló, y en el posteo hicieron un comentario, que hizo un guiño a las polémicas que se rodean. “El silenció terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, decía la publicación con el jugado video de la actriz.

La sensual sesión de fotos de la China Suárez

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer virales las fotografías de la China Suárez y su nueva colaboración de lencería. Mauro Icardi no tardó en dejar su reacción y compartir el trabajo de su novia en sus historias de Instagram. Nuevamente, la actriz y el futbolista se llevaron los comentarios respecto a su relación. Mientras son protagonistas de diversos escándalos y polémicas, la pareja sigue construyendo su futuro juntos, al igual que sus carreras internacionales.

A.E