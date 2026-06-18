Las vacaciones de Cami Homs con sus hijos en el caribe: familia ensamblada, piscina y paisajes soñados

Cami Homs, conocida modelo e influencer, reveló a sus seguidores de Instagram el asombroso álbum de fotos en el Caribe junto a sus hijos, Francesca y Bautista, fruto de su vínculo con su expareja y deportista, Rodrigo De Paul y Aitana, la pequeña nacida de la relación con José Sosa. La artista presumió de fantásticos paisajes, tardes de piscinas y noches de lujo.

Cami Homs abrió el álbum de su viaje soñado

A través de su red social Cami Homs impactó a sus admiradores con instantáneas de su aventuras en distintos destinos del Caribe, con playas de aguas turquesas, brisa de verano, paisajes soñados, fueron algunos de los ingredientes para unas vacaciones inolvidables con su familia ensamblada. Aprovechando que Rodrigo De Paul está jugando la Copa del Mundo, la modelo se llevó a los dos hijos que tuvo con el jugador para que hagan un viaje junto a su mamá y su hermanita menor.

Cami Homs y su hija Aitana en el Caribe//Instagram

Según se dejó observar en las imágenes que compartió la modelo, su destino fue en un resort tropical de la región centroamericana, con enormes y lujosas piscinas, donde la influencer se sumergió con Aitana, quien tenía puesto un conjunto de playa y un gorrito blanco con un tierno estampado de frutillas. Asimismo, en otras fotos se ve como sus dos hijos más grandes también disfrutaron de la pileta, el sol y los paseos divertidos en el hotel en donde se hospedaron.

Además, en las fotografías se pudo apreciar la tranquilidad que aporta el sitio , con una destacada vegetación, rodeado de palmeras y otras plantas y combinados con senderos de madera, ideales para pasar unos días de desconexión y relax. Al atardecer, los hijos de la influencer posando en una estructura cuadrada de madera y detrás el horizonte, una imagen que fue muy comentada en redes sociales por su calidad artística.

Los hijos de Cami Homs con otros niños disfrutando del Caribe//Instagram

Cami Homs mostró la noche en el Caribe

Camila Homs publicó una serie de postales del plan que hicieron por la noche en un lujoso shopping de la zona. En esas instantáneas se dejó ver a los niños corriendo por el centro comercial y también, a la modelo posando junto con su hija Francesca frente a la cámara. En esta foto, la modelo presumió su look con un vestido blanco de encaje, sandalias claras, cadena dorada y cartera beige.

Cami Homs junto a su hija Francesca en un shopping del Caribe//Instagram

Asimismo, la influencer y su familia aprovecharon a cenar y deleitarse con aperitivos autóctonos de Centroamérica y lo hicieron en un restaurante típico caribeño, con techo de paja, horno de barro y paredes con pinturas de peces. Sin lugar a dudas, las vacaciones de Cami Homs junto a Francesca, Bautista y Aitana quedarán en la memoria de la familia y de sus seguidores, quienes reaccionaron con miles de likes y comentarios halagadores.