Los looks flower power de Rosella Della Giovampaola en Nueva York, a punto de convertirse en abuela

Nueva York vive días de intensa emoción para Rossella Della Giovampaola, quien se encuentra instalada en la Gran Manzana para acompañar a su hija, Toscana Garfunkel, en la cuenta regresiva hacia el nacimiento de su primer hijo. En medio de esta dulce espera, Rossella convierte las calles neoyorquinas en su pasarela, demostrando que la elegancia no necesita esfuerzo cuando se tiene un estilo tan definido. Sus elecciones estilísticas para este viaje subrayan una predilección absoluta por la feminidad clásica, donde la cintura entallada y los largos por debajo de las rodillas funcionan como un uniforme de sofisticación atemporal.

Rossella Della Giovampaola asombró con sus looks en NY.



Rossella Della Giovampaola: Oda a los estampados botánicos

La tendencia flower power domina su maleta de viaje, reafirmando una preferencia por los motivos que celebran la naturaleza. En una de sus jornadas urbanas, Rossella apuesta por un diseño de corte fluido con un delicado estampado floral en tonos amarillos y rosados que ilumina su figura bajo la luz de la ciudad. La prenda presenta un escote que despeja los hombros y aporta un aire fresco, equilibrando la intensidad del amarillo con elegancia.

Rossella Della Giovampaola marca tendencia en NY.

Complementa el conjunto con lentes de sol de grandes dimensiones, un accesorio que, al estilo de figuras como Victoria Beckham, le otorga un aire de misterio y sofisticación urbana. Su bolso estructurado en amarillo vibrante, una pieza de diseño impecable, actúa como el contrapunto perfecto, demostrando que el color block y el estampado pueden coexistir con maestría.

Rossella Della Giovampaola apuesta al juego de proporciones: cintura marcada y largo midi



La silueta de Rossella Della Giovampaola tiene una constante innegociable: la cintura siempre aparece marcada. En otro de sus looks, elige un vestido de tirantes anchos con motivos botánicos más sutiles sobre una base celeste, el cual ajusta mediante un cinturón de cuero marrón que aporta estructura al conjunto.

Rossella Della Giovampaola junto a Gustavo Yankelevich, su hija y su cuñado.

El largo midi, que termina justo por encima de los tobillos, resulta el balance ideal entre formalidad y comodidad, permitiéndole lucir sandalias planas con una sofisticación digna de it-girls como Olivia Palermo. Este recurso estilístico no solo alarga visualmente la figura, sino que aporta una cuota de clasicismo que nunca desentona en el street style de Nueva York. La elección del calzado sin tacón confirma que, para ella, la elegancia reside en la libertad de movimiento.



Una curaduría de estilo para la nueva etapa de Rossella Della Giovampaola



Rossella reafirma, una vez más, por qué es un referente de estilo en cada uno de sus movimientos. En una reciente aparición junto a su círculo más íntimo, luce un diseño que mezcla diversos tonos pasteles en un patrón floral multicolor, destacando nuevamente su silueta con sobriedad y buen gusto. Cada pieza que elige para estos días parece seleccionada bajo una curaduría precisa, combinando la ligereza de las telas con una estructura que siempre favorece su figura.

Rossella Della Giovampaola acompañada de Valentín Yan

Cada uno de los outfits de Rossella Della Giovampaola funciona como un reflejo de su personalidad: impecable, atenta a las tendencias pero siempre fiel a su propio criterio. En este viaje tan especial, la moda se convierte en el lenguaje con el que celebra la inminente llegada de una nueva generación que promete cambiar la vida del clan.