La historia de amor de Soy Rada y Noelia Cobos, la madre de su hija: juntos por Jorge Guinzburg, idas y vueltas y un presente amistoso

Soy Rada y Noelia Cobos protagonizaron una historia de amor que comenzó gracias a Jorge Guinzburg, atravesó idas y vueltas y hoy se sostiene en un presente amistoso. El vínculo, marcado por la llegada de su hija Bianca, refleja cómo logró transformar su relación en un camino compartido donde la familia ocupa el lugar protagónico.

La increíble historia de amor entre Soy Rada y Noelia Cobos que inició por Jorge Guinzburg

Soy Rada y Noelia Cobos vivieron una relación que nació de un encuentro orquestado por Jorga Guinzburg, tuvo etapas de separación y reencuentro, y actualmente se mantiene en armonía. La historia, atravesada por la paternidad joven y la construcción de una dinámica familiar, muestra cómo evolucionó su vínculo hacia un presente de respeto y amistad.

Soy Rada y Noelia Cobos

A mediados de 2005, Agustín Aristarán y la acróbata se conocieron durante una temporada de verano en Villa Carlos Paz. En una entrevista con Héctor Maugeri para +CARAS en 2024, el humorista recordó su paternidad y el inicio de su relación. “Fui papá, culpa de Jorge Guinzburg. Nos presentó con la mamá en una temporada en Carlos Paz”, explicó.

De ese cruce nació un noviazgo que, poco tiempo después, se transformó con la llegada de Bianca Aristarán. Soy Rada tenía 22 años cuando se convirtió en padre, junto a Noelia Cobos, y confesó que la noticia del embarazo le generó miedo, una sensación que considera común en cualquier etapa de la vida: “Yo creo que el miedo de cuando te enterás que vas a ser papá es en cualquier momento de la vida”.

A pesar de esa incertidumbre inicial, el humorista destacó que ese temor se transformó en conciencia y responsabilidad, dando lugar a una de las “decisiones más importantes de mi vida”. Después del nacimiento de la pequeña, la relación pasó por distintas etapas hasta que finalmente decidieron separarse.

Tras su separación, Soy Rada y Noelia Cobos continuaron con una relación marcada por su amistad

A mediado de 2010, cuando Bianca tenía 4 años, Soy Rada y Noelia Cobos decidieron separarse. “Nos separamos a los cuatro años. Volvimos y nos volvimos a separar”, contó el artista. Con el tiempo, lograron reorganizar el vínculo desde otro lugar, priorizando siempre el bienestar de su hija.

Soy Rada, Bianca Aristarán y Noelia Cobos

Durante una entrevista, Agustín Aristarán destacó que la dinámica actual con su expareja es “maravillosa”. Incluso relató que compartieron vacaciones en Disney, cada uno desde su lugar, pero con la intención de que la familia disfrute de la experiencia. “Nos fuimos de vacaciones a Disney juntos, por ejemplo. Yo de un lado, ellos del otro”, detalló.

La relación amistosa entre Soy Rada y Noelia Cobos se amplió con la llegada de nuevas parejas y se consolidó en un esquema de convivencia sana. El propio artista contó que el marido de la violinista suele visitar su casa y que lograron construir un vínculo de amistad que se sostiene en el tiempo. “Viene su marido, somos amigos, viene a comer a mi casa”, reveló.

Soy Rada, Bianca Aristarán y Noelia Cobos

La historia de amor de Soy Rada y Noelia Cobos comenzó con un encuentro orquestado por Jorga Guinzburg, atravesó separaciones y reencuentros, y hoy se sostiene en un presente amistoso. Juntos lograron transformar su vínculo en una relación basada en el respeto, el cariño y la amistad, con el foco puesto en su hija Bianca.

VDV