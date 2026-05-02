Calu Rivero y Aíto de la Rúa acompañaron a Shakira en Río de Janeiro: "Verla ensayar es íntimo"

En medio de la expectativa por uno de los recitales más multitudinarios del año en Brasil, la ciudad de Río de Janeiro se convirtió en el epicentro de una experiencia que combinó música y emoción debido al gran show que concederá Shakira este fin de semana. Entre los invitados especiales estuvieron Calu Rivero y Aíto de la Rúa, quienes viajaron para acompañar de cerca a la artista pop en un megaconcierto que promete quedar en la historia de la playa de Copacabana.

Calu Rivero una testigo privilegiada del ensayo de Shakira

Calu Rivero y Aíto de la Rúa se instalaron junto a su familia en el lujoso resort Copacabana Palace, un punto estratégico desde donde pudieron seguir cada detalle del espectáculo de Shakira. Desde allí, la actriz fue compartiendo distintas postales de su estadía en su cuenta personal de Instagram: desde momentos románticos con su pareja hasta imágenes del imponente escenario que crecía frente al mar, generando una fuerte conexión entre sus vivencias y las de los fans de la solista.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa | Instagram

En este sentido, la magnitud del recital no solo radica en su despliegue técnico, sino también en la intención de la cantante de superar marcas históricas de convocatoria en la ciudad. Con antecedentes de shows multitudinarios de estrellas internacionales -tales como las presentaciones de Lady Gaga y Madonna-, el desafío de reunir a millones de personas en un mismo espacio posiciona este concierto como un hito dentro de su carrera y dentro de la agenda cultural de Río.

En las horas previas al espectáculo, Calu tuvo la oportunidad de presenciar uno de los momentos más privados del proceso: el ensayo general. Desde sus historias de 24 horas, compartió fragmentos donde se escuchaban pruebas de sonido y ajustes técnicos, y describió esa vivencia con una frase que reflejó sus sensaciones al ser una de las testigos privilegiadas de estar junto a una mega estrella de la industria pop: “Verla ensayar es íntimo. Casi Sagrado”, dando cuenta del contraste entre la masividad del show y la sensibilidad de su preparación.

Lejos de quedarse en una simple observación de la preparación y la preproducción, la DJ argentina también destacó el nivel de compromiso artístico de la solista al expresar: “Shakira sabe todo lo que quiere, se cuida y cuida lo que ofrece. Trabajo real. Ahí vive todo. La precisión. La loba”. Esta definición deja en claro la exigencia profesional como la identidad escénica que caracteriza a la artista colombiana.

Calu Rivero retrató el amor hacia Aíto de la Rúa y la euforia por Shakira

A medida que se acercaba el inicio del recital, el clima en Copacabana comenzaba a transformarse, con miles de personas congregándose frente al escenario. En ese contexto, Calu Rivero volvió a poner en palabras lo que se vivía en el ambiente: “Empieza a latir. La playa, la gente, el cuerpo. Shakira convoca”, sintetizando la energía colectiva que anticipaba una noche inolvidable.

Por su parte, en la antesala a uno de los eventos más convocantes y prometedores de la música internacional en Brasil, la influencer se mostró sumamente enamorada de Aíto de la Rúa, posando sonrientes e inmortalizando la fotografía con la frase: “Amore mío”. Allí, ambos sonreían dulcemente mientras dejaban plasmada la complicidad que los une en estas casi dos décadas de amor.

Calu Rivero y Aíto de la Rúa en Río de Janeiro | Instagram

Así, Calu Rivero y Aíto de la Rúa no solo fueron espectadores privilegiados del espectáculo de Shakira, sino también parte de una historia que se sostiene en el tiempo. El contacto con la artista latina sigue vigente y se refleja en gestos, encuentros y momentos compartidos como este, donde lo personal y lo artístico se entrelazan en un mismo escenario.

NB