Así fue el divertido cumpleaños de Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson: carreras y competición

Evangelina Anderson es una de las modelos más observadas de las redes sociales, gracias a sus apuestas originales y sensuales en la moda. Sin embargo, no duda en darles un lugar de importancia a sus hijos cuando llegan especiales días para ellos. Es así como el mayor, Bastián Demichelis, se robó el protagonismo, durante el domingo 3 de mayo. El joven cumplió sus 17 años y lo celebró de la manera más original, junto a su hermana y sus amigos. La modelo no dudó en compartir los detalles y sorprendió a todos.

Evangelina Anderson, Bastián Demichelis

El divertido cumpleaños de Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson

Bastián Demichelis dejó en claro que su camino era como el de su padre, Martín Demichelis, a través de su pasión por el fútbol. Es así como comenzó a hacerse un nombre en el mundo del deporte, y muchos amigos que lo siguen acompañando. El domingo 3 de mayo cumplió 17 años, y su celebración no iba a ser diferente a lo que le gusta. Ante esto, y en sus historias de Instagram, Evangelina Anderson apostó por un divertido cumpleaños y mostró las mejores postales de un día de carreras y competición.

El adolescente y sus amigos fueron a hacer clases de karting y una carrera entre ellos, en el Kartodromo de Buenos Aires. Mientras que Evangelina Anderson y su hija los esperaban y filmaban en todo momento, los jovenes apostaban entre ellos por quién sería el ganador. Seguido a esto, disfrutó de una cena familiar, donde la torta principal fue con su nombre y los colores de River, el club para el que juega. Bastián Demichelis demostró que no deja su amor por los deportes, ni siquiera en su cumpleaños, y que lleva originales ideas a todos sus amigos.

El divertido cumpleaños de Bastián Demichelis, el hijo de Evangelina Anderson

Las inéditas fotos que Evangelina Anderson compartió de su hijo Bastián y el mensaje de Martín Demichelis

Evangelina Anderson no solo usó sus redes sociales para compartir los detalles del cumpleaños de su hijos Bastián. Ella también compartió inéditas fotografías del adolescente cuando era un bebé, y le deseó las mejores felicitaciones en este día especial. Entre algunas de ellas, se los ve en la cancha alentando, o acompañando a su mamá en su trabajo como modelo.

Las fotos enternecieron a todos los usuarios de las redes sociales, y demostraron lo mucho que su mamá quiere a su hijo. Sin embargo, Martín Demichelis, a pesar de no haber estado en el festejo, también quiso dejarle unas palabras a Bastián. Entre sus posteos, destacó algunas de las fotos con su hijo y la pasión que comparten por River Plate. "¡Feliz cumpleaños hijo! Ya 17 años de aquel 03-05-09 inolvidable. Te amo y amamos, toda tu familia y amigos. Vamos por más", escribió el DT.

Las inéditas fotos que Evangelina Anderson compartió de su hijo Bastián

Martín Demichelis no fue parte del divertido cumpleaños que Evangelina Anderson preparó para Bastián, en Buenos Aires, Argentina. El joven adolescente con sus amigos lo dieron todo en un día a puro deporte, carreras y competición. En sus historias de Instagram, compartió las mejores postales, al mismo tiempo que expresó lo orgullosa que se siente de él y de todo lo que logra en su carrera. Sus seguidores no tardaron en también expresarse y dejar sus mensajes de felicitaciones.

A.E