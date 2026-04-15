Luisana Lopilato impuso la puffer más chic de la temporada: flores, bordados y un color indispensable

Luisana Lopilato volvió a marcar tendencia con un look que no pasa desapercibido. Fiel a su estilo, eligió una prenda fuerte como eje del outfit, pero esta vez llevó la apuesta un paso más allá con un abrigo que se posiciona claramente en el terreno del exceso pero bien cuidado.

Luisana Lopilato

Lejos de buscar un equilibrio clásico, Luisana Lopilato construyó un estilismo que juega al límite: una pieza protagonista con mucho volumen, textura y carga visual, acompañada por decisiones que lograron ordenar el conjunto. El resultado es un look que genera impacto pero a la vez se mantiene delicado.

La campera como protagonista

El foco está puesto en una campera acolchada en rosa pastel con flores tridimensionales que utilizó Luisana Lopilato. Un diseño que combina lo lúdico con lo invernal y que, desde el primer momento, se impone como el centro absoluto del look. No es una prenda neutra ni versátil: es llamativa, cargada y con una estética que roza lo naif.

Luisana Lopilato impuso la puffer más chic de la temporada

Justamente por eso, se vuelve una elección arriesgada. El volumen, las aplicaciones y el color trabajan en conjunto para crear una pieza que puede resultar excesiva si no está bien acompañada. Sin embargo, ahí aparece la estrategia de Luisana Lopilato: mantener todo dentro de una paleta monocromática en tonos rosados. Esta decisión no elimina el impacto, pero sí evita que el outfit se vuelva caótico.

La clave del estilismo de Luisana Lopilato

El resto del look de Luisana Lopilato baja la intensidad. El beauty, con maquillaje natural, piel luminosa y cabello suelto, funciona como un contrapeso que aporta frescura y evita que el conjunto se sienta forzado. En este punto, el estilismo no busca neutralizar la prenda protagonista, sino contenerla.

Luisana Lopilato

Así, Luisana Lopilato logra llevar una tendencia que no es para todos. Un outfit jugado, al borde de lo excesivo, que confirma que en la moda actual no siempre gana lo sutil, sino lo que tiene identidad.