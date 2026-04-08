De Luisana Lopilato a Nancy Dupláa y Pampita, la reversión glam tailoring para looks sastreros reflejó la reinterpretación de un clásico con detalles brillantes, cortes definidos y propuestas que renuevan su presencia en la moda. Con variantes que van desde lo sofisticado hasta lo descontracturado, se posiciona como una tendencia en alza.

La reversión glam tailoring para el look sastrero de Luisana Lopilato

Los glam tailroing se reinventaron y la aparición de Luisana Lopilato, Nancy Dupláa y Pampita con looks sastreros demostaron como un clásico traje se reinventa. La incorporación de brillos, cortes y texturas bien definidas permiten que el atuendo se renueve manteniendo la elegancia pero otorgando al conjunto un aire contemporáneo.

Luisana Lopilato

En las últimas horas, la reconocida actriz se lució en la premier de La Caja Azul, la presentación de su nueva película. En esta oportunidad, no solo es una de las actrices principales, sino que abrió las puertas de un nuevo rol como productora. Para este evento especial se robó todas las miradas con un atuendo que se alejó de los estilos tradicionales.

Para esta presentación, Luisana Lopilato se declinó por un traje sastrero negro, un conjunto de blazer y pantalón que se convirtió en protagonista gracias a los brillos. Además, el blazer estructurado, con líneas limpias y corte moderno, se complementó con un pantalón recto que equilibraba su silueta.

Luisana Lopilato

El estilismo se completó con un beauty look sobrio, que permitió que el atuendo que lució fuera el centro de todas las miradas. La ex Rebelde Way demostró que el tailoring puede ser tanto un aliado de la elegancia como un recurso para destacar en eventos nocturnos, fusionando lo clásico con lo contemporáneo.

Nancy Dupláa y Pampita se suman a la tendencia del glam tailoring reversionado

Durante su aparición en un programa de Jey Mammon, Nancy Dupláa optó por una interpretación más relajada del glam tailoring, sin perder elegancia. Su traje de dos piezas con detalles de strass se destacó por el blazer de corte clásico, ligeramente entallado, y el pantalón recto. El estilismo se completó con stilettos negros, logrando un equilibrio entre elegancia y frescura.

Nancy Dupláa

Por su parte, Pampita llevó la reversión de esta tendencia a una versión sexy y moderna. Su elección fue un conjunto sastrero negro, intervenido con brillos estratégicos. El blazer, de solapas marcadas y estructura definida, incorporaba detalles de strass. El pantalón recto mantenía la elegancia; sumó también un top escotado y liso que equilibraba el protagonismo del traje.

La coincidencia entre Luisana Lopilato, Nancy Dupláa y la modelo reveló cómo el glam tailoring se convirtió en un atuendo versátil. En conjunto, los tres looks mostraron la capacidad de lucir los trajes sastreros con detalles personales sin perder su esencia. Estas reinvenciones se alzan como una tendencia que trasciende estilos, ofreciendo múltiples combinaciones.

De Luisana Lopilato a Nancy Dupláa y Pampita, la reversión glam tailoring para looks sastreros confirma la vigencia de una tendencia que se expande. Los trajes se convierten en piezas dinámicas que integran brillos, cortes definidos y texturas modernas, sin perder la esencia del estilo clásico, dándole una impronta moderna.