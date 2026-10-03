La emoción de María Belén Ludueña en su primera caminata a Luján

María Belén Ludueña atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal. Hace poco más de cinco meses se convirtió en mamá por primera vez con la llegada de Vito, el hijo que tuvo junto a Jorge Macri, y desde entonces fue compartiendo algunas postales de una etapa que esperó durante mucho tiempo. El bebé nació el 30 de abril y cumplió uno de los mayores deseos de la periodista.

En ese recorrido hubo además un aspecto que siempre ocupó un lugar especial para ella: su profunda relación con la fe. La conductora habló en distintas oportunidades de sus creencias y de la importancia que tuvo la espiritualidad durante la búsqueda de su hijo. Este sábado, esa faceta volvió a quedar en primer plano durante una experiencia que decidió atravesar por primera vez.

La emoción durante su primera caminata a Luján

María Belén Ludueña decidió sumarse por primera vez a la tradicional peregrinación hacia la Basílica de Luján, uno de los encuentros religiosos más convocantes del país. La periodista emprendió el recorrido de más de 60 kilómetros y comenzó a registrar distintos momentos de la jornada a través de sus historias de Instagram. En una de las primeras publicaciones mostró a una gran cantidad de peregrinos avanzando por el camino y acompañó las postales con una frase que resumía lo especial de la ocasión: “Primera vez a Luján”.

A medida que avanzó la caminata, la conductora volvió a aparecer frente a cámara. Ya en General Rodríguez, cuando todavía faltaban cerca de veinte kilómetros para llegar a la Basílica, se mostró visiblemente emocionada al explicar qué tenía especialmente presente durante el recorrido. “Mucho por agradecer, pero sobre todo por una persona muy especial, Vito”, expresó la mamá del pequeño. La referencia a su hijo terminó de darle un significado profundamente personal a la jornada, apenas cinco meses después de haber concretado su deseo de convertirse en madre.

Durante el trayecto también mostró algunos de los símbolos religiosos que acompañaban a los peregrinos y escribió “Gracias, virgencita”. La breve frase volvió a reflejar el sentimiento con el que eligió transitar su primera experiencia camino al santuario.

La profunda fe que la acompañó durante la búsqueda de Vito

María Belén Ludueña habló en distintas oportunidades de la importancia de la religión en su vida cotidiana. La comunicadora se definió públicamente como una mujer muy católica y contó que la oración ocupa un lugar habitual en sus días, una práctica que adquirió todavía más significado durante el camino hacia la maternidad. La búsqueda de su primer hijo se extendió durante un tiempo e incluyó un tratamiento de fertilidad asistida. La periodista contó posteriormente que junto a Jorge Macri deseaban profundamente formar una familia y que mantuvo la esperanza a lo largo de todo el proceso.

En esa etapa apareció con especial fuerza su devoción por la Virgen de Lourdes. La presentadora relató que llevó consigo una imagen de la Virgen durante el tratamiento y que, una vez confirmado el embarazo, volvió a agradecer por la noticia que durante tanto tiempo había esperado. “Siempre supe que algún día iba a ser mamá”, aseguró al recordar aquella experiencia. La llegada del embarazo representó la concreción de un deseo muy profundo, después de meses en los que sus creencias también funcionaron como un sostén personal.

Vito, el hijo que deseó durante tanto tiempo

María Belén Ludueña se convirtió en mamá por primera vez el 30 de abril de 2026, cuando nació Vito. La llegada del bebé abrió una etapa completamente nueva para la conductora, que durante el embarazo ya había hablado públicamente de cuánto había deseado vivir la maternidad. Desde entonces, el pequeño comenzó a ocupar un lugar central en su vida. La periodista fue compartiendo diferentes postales familiares y algunos de los momentos que acompañaron sus primeros meses como mamá.

La fe también continuó presente después del nacimiento. El agradecimiento que había expresado durante el embarazo volvió a aparecer en distintas oportunidades, siempre ligado al camino que atravesó hasta poder tener a su hijo en brazos. Por eso, la referencia a Vito en medio de la peregrinación no resultó casual. A poco más de cinco meses de su nacimiento, la mamá primeriza volvió a unir dos aspectos muy importantes de su presente: la maternidad y sus creencias.

María Belén Ludueña mostró una faceta personal en la caminata a Luján (Instagram)

En su primera experiencia realizando el recorrido hacia la Basílica, María Belén Ludueña dejó ver una faceta profundamente personal. La emoción de la caminata a Luján estuvo atravesada por el agradecimiento, su fe y la llegada de Vito, el hijo que deseó durante tanto tiempo y que hoy ocupa un lugar central en esta nueva etapa de su vida.