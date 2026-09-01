María Belén Ludueña dio cátedra de estilo con un elegante look: transparencias y joyería minimalista

María Belén Ludueña dijo presente en la Gala Solidaria 2026, a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos, junto a Jorge Macri, y se robó todas las miradas con un look de gran impacto. Y es que, para la ocasión, la periodista eligió un elegante vestido con transparencias y una silueta entallada.

María Belén Ludueña y Jorge Macri en la Gala Solidaria 2026

La propuesta se destacó por el equilibrio entre sensualidad y elegancia, con detalles que aportaron textura al diseño sin recargar el estilismo. Con una elección cuidada de accesorios, la abogada completó el conjunto y convirtió al vestido en el gran protagonista de su aparición durante la velada.

El vestido de encaje y transparencias que eligió María Belén Ludueña

El diseño elegido por María Belén Ludueña tenía una silueta entallada y un largo hasta el piso que acompañó su figura. La prenda destacó por las transparencias y por los delicados motivos florales en relieve que recorrieron el encaje, un recurso que aportó textura y dimensión al look. La falda, también translúcida, dejó ver sutilmente las piernas y sumó un efecto de sensualidad al conjunto. Las transparencias se integraron al diseño de manera equilibrada, mientras que el trabajo del encaje permitió mantener la sofisticación propia de una gala.

El impresionante estilismo de María Belén Ludueña

Gabriel Lage compartió imágenes de la periodista y destacó especialmente su elección para la noche. El diseñador señaló que se trató de una pieza que funciona como adelanto de su próxima colección, una propuesta pensada para una ocasión especial y que mantiene la línea sofisticada de su trabajo.

María Belén Ludueña se robó todas las miradas con su look

Los detalles que completaron el estilismo de María Belén Ludueña

Para completar la propuesta, María Belén Ludueña llevó sandalias negras de tiras finas, que acompañaron la estética del vestido sin quitarle protagonismo. Como accesorio principal eligió una gargantilla de brillantes que siguió la línea del escote y aportó un punto de luz al conjunto, en una elección de joyería sutil que mantuvo el equilibrio del estilismo.

María Belén Ludueña y Jorge Macri

María Belén Ludueña compartió la velada junto a Jorge Macri, quien también optó por una propuesta clásica para la ocasión. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó un traje negro con camisa blanca, corbata gris y zapatos negros, un conjunto sobrio que estuvo en sintonía con el carácter formal de la noche. Así, la pareja logró combinar estilismos de manera elegante y cuidada, para una nueva Gala Solidaria a beneficio de la Fundación Margarita Barrientos.