Cómo fue la historia de amor de María Vázquez y Carlos Menem Jr.

María Vázquez es de las modelos más importantes en la actualidad. Su popularidad en las pasarelas comenzó a crecer a finales de los 90 y se consagró como una de las grandes referentes de la moda, siendo protagonista de las firmas de diseño más importantes del país. En paralelo, Carlos Menem Jr. ,hijo del expresidente de la Argentina, tuvo una gran exposición por el importante rol que ocupó su padre en la política nacion, y pese a la lejanía de sus mundos, sus caminos se cruzaron y tuvieron un romance que se volvió en uno de los emblemáticos de la farándula nacional, y que sigue siendo recordado en la actualidad.

Atravesada por la política, el bajo perfil y una tragedia que dejó huella en silencio durante décadas, la modelo y el piloto mantuvieron una relación de un año y medio que generó la atención de los medios de comunicación. En la actualidad, a pesar del silencio, sigue siendo recordado como uno de los grandes amores de Vázquez, que la marcaron en su vida.

María Vázquez, Carlos Menem Jr. / Créditos: Archivo y captura de revista

Conexiones políticas y un amor a primera vista: así comenzó la historia de María Vázquez y Carlos Menem Jr.

En el contexto de la dictadura militar, ocurrida entre 1976 y 1983, Jorge Vázquez y Carlos Menem eran compañeros de militancia política e incluso ambos habían estado detenidos en la misma celda durante esos años. Este vínculo se fortaleció, haciendo que sus hijos crecieran en un ámbito atravesado por la política. Sin embargo, no fue hasta 1992 que entre los herederos de esos apellidos surgió un romance que marcaría el comienzo de una de las parejas más emblemáticas del momento.

María Vázquez y Carlos Menem Jr. se conocieron en un notable bar de aquellos años, el New York City. La modelo había regresado de los Estados Unidos, donde estudió, para ingresar en la universidad, siguiendo la carrera de Ciencias Políticas. Él ya era parte de los medios de comunicación, por ser el hijo del entonces presidente. En aquella noche, el flechazo los atravesó y, según contó ella misma, al día siguiente comenzaron a hablar para tener su primera cita,

El amor se oficializó frente a los medios de comunicación en 1993, cuando María fue fotografiada junto a la familia presidencial en la Quinta de Olivos. Luego, se la vio con Carlitos en un viaje donde el joven disputpo carreras de Rally y TC. En ese mismo año, realizó una entrevista mano a mano con Pablo Sirvén, de revista Noticias, donde detalló su relación con el piloto, y los primeros guiños de conflicto que había entre ellos.

María Vázquez, Carlos Menem Jr. / Créditos: Archivo y captura de revista

La separación de María Vázquez y Carlos Menem Jr.: desgaste, celos y crecimiento laboral

Durante el gobierno de Carlos Menem, apareció el concepto de política-show, denominado por la fusión de la farándula de los medios de comunicación con grandes personajes del rubro político. Carlos Menem Jr. siempre mostró su lejanía a esta exposición, en comparación con integrantes de su familia, e incluso se destacó por querer permanecer en la sombra de las noticias del corazón.

Sin embargo, cuando comenzó su relación con María Vázquez, la modelo se posicionaba como una de las figuras más resonante de las pasarelas y su nombre empezaba era uno de los más mencionados en el mundo de la moda, por su labor. Esto habría sido una de las razones por las cuales su relación comenzó a desgastarse, la exposición.

La presión pública sobre ambos habría sido demasiada, e incluso algunos medios de la época habían expoesado que él estaba siempre atento a las entrevistas que ella daba a algunas revistas de la época. Incluso, en esa misma entrevista con Noticias, la modelo reveló: "Carlitos es divino, pero un poco celoso. Es muy bueno y dulce. Nada que ver con la imagen recia con que sale en las revistas, es más ‘cuida’ que mi papá, y me está enseñando a manejar”.

Un año y medio después de su oficialización, se dio a conocer que la pareja se había separado. Los que muchos habían creído que seguirían hasta el final, decidieron ponerle fin y seguir por sus caminos por separado. Tras este hecho, María Vázquez se enfocó en su carrera, creciendo de manera notable entre pasarelas internacionales. Mientras tanto, Carlos Menem Jr. apuntó contra el ámbito laboral de su expareja, asegurando que su imagen había "decaído". Se enfocó en el automovilismo, pasión que lo acompañó desde siempre, hasta que la tragedia terminó con su vida.

María Vázquez, Carlos Menem Jr. / Créditos: Archivo y captura de revista

La muerte de Carlos Menem Jr. y el camino que eligió María Vázquez

El 15 de marzo de 1995, la sociedad se paralizó tras darse a conocer la noticia de la muerte de Carlos Menem Jr. Según expusieron, el hijo del presidente se encontraba piloteando un helicóptero, junto a su amigo y reconocido piloto Silvio Oltra, cuando se estrellaron a la altura del kilómetro 211,5 de la Ruta 9, en la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires. El siniestro terminó con la muerte de ambos pilotos, y una tragedia que marcó a la familia.

En ese entonces, las miradas recayeron nuevamente en María Vázquez, quien se había alejado por completo de la vida política de su padre y su expareja. Ella, al igual que en los años anteriores, mantuvo el silencio sobre su vida con Carlitos y lo que había provocado este suceso en ella, postura que mantuvo durante décadas.

En el 2001, se casó con Adolfo Cambiaso y formó una gran familia con sus tres hijos, Mía, Adolfo "Poroto" y Myla. Continúó creciendo en la industria del modelaje y la moda, volviéndose un ícono de tendencias y fashionismo.. No fue hasta 2024, a treinta años de su relación con Carlitos, que pronunció las primeras palabras sobre él, en un mano a mano con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina. "Carlos fue parte de mi vida, no hablo tanto del tema por respeto a que no está. Lo veo como parte de mi crecimiento, fue una relación dentro de las tres importantes que tuve", pronunció, dejando en claro su respeto por la familia y lejanía de búsqueda de escándalos.

María Vázquez, Adolfo Cambiaso, Carlos Menem Jr.

A pesar de los años, la historia de amor entre María Vázquez y Carlos Menem Jr. es uno de los más emblemáticos de los medios de comunicación, dada la importancia que ambos personajes tenían en aquellos años. A pesar de sus diferencias frente a la exposición, la modelo aseguró que lo recuerda como uno de sus amores más importantes que la acompañó en el crecimiento de su carrera.

A.E