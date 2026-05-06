María Vázquez y un look soft gothic ideal para el día o la noche: transparencias y tendencia

Las celebridades tienen un claro estilo que mantienen en todo momento. Sin embargo, también se permiten jugar con otras apuestas, que las ayudan a encontrar esa sensualidad y comodidad que despliegan. María Vázquez es una de las influencias más conocidas del estilo campestre y el boho chic. Pero, en ocasiones, se la juega por conjuntos dignos de la ciudad y la modernidad de la elegancia. En las últimas horas, sorprendió a todos al unirse al soft gothic y marcar las tendencias de la transparencia y el look ideal para el día o la noche.

María Vázquez

María Vázquez apostó por el look soft gothic y enamoró a todos

María Vázquez encuentra la comodidad en los vestidos de estilo bohemio y las combinaciones campestres modernas. Así se convirtió en una influencia de la moda que, con cada posteo de Instagram, despliega una tendencia de la temporada. Sin embargo, en varias ocasiones, mostró su amor por los colores oscuros y las prendas de estilo lenceras, encontrando una pizca sensual a sus looks. En las últimas horas, decidió jugársela por un look soft gothic ideal para el día o la noche, que la posiciona también dentro de este estilo urbano.

El gótico encuentra su paleta de colores en los negros y oscuros, marcando la sensualidad y las prendas de encaje como protagonistas de su esencia. Es así como María Vázquez optó por un encontrar una prenda que le fuera cómoda para un look digno de ciudad, sin caer en la monocromía. Así lució un body manga larga y de encaje total black, que jugaba con el color de su cuerpo y el negro como contraste. El mismo lo combinó con un pantalón wide leg de diseño gastado, un cinturón y cartera de cadenas, para darle el toque final al soft gothic.

El look soft gothic de María Vázquez

El negro y sus diferentes estilos

El negro es un clásico de las celebridades, pero es el protagonista de algunos estilos urbanos que los acompañan. Desde el gótico y el rockero hasta la elegancia en su más puro estado, el total black acompaña a las famosas y marca un juego de texturas. Sin embargo, María Vázquez no duda en fusionarlo a su manera y encontrar las diferentes variaciones en sus looks.

La empresaria es una de las influencias más importantes, y por eso apuesta por los cambios bruscos para encontrar sensualidad, comodidad u originalidad. Es así como se la juega por el total black en abrigos cancheros, como camperas de cuero o furry coats, o en polleras de seda y short que buscan la sofisticación y elevar el look. Sin embargo, también es una gran fanática de la lencería y el encaje como parte del look, apostando a un toque más gótico y lejano a lo que suele usar.

María Vázquez y los estilos del negro

Es así como su historia de Instagram con el look soft gothic enamoró a todos y se volvió el ideal para el día o la noche. Entre transparencias y tendencias, María Vázquez volvió a coronarse como una influencia de la moda, y se robó los halagos de los expertos con una apuesta diferente. Sin caer en el look monocromático, dejó en claro que el negro es un gran compañero, y que la búsqueda de otros estilos diferentes al usual puede terminar en encontrarse con una sorpresa fashionista.

A.E