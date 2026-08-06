El cambio de look de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: “Nuevo día, nuevo pelo”

Myla Cambiaso, la hija de la modelo María Vázquez y el polista Adolfo Cambiaso, volvió a llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales. La joven, que suele compartir algunos momentos de su día a día, sorprendió al mostrar un cambio de look que rápidamente despertó comentarios entre sus seguidores.

María Vázquez y Myla Cambiaso

A través de un video publicado en sus redes sociales, Myla Cambiaso documentó el proceso de transformación con una frase breve pero contundente: "Nuevo día, nuevo pelo". En el clip dejó ver el antes y el después de su corte de cabello, donde apostó por una renovación sutil que modificó su imagen sin perder la esencia de su estilo.

Así quedó Myla Cambiaso tras el cambio de look

En las primeras imágenes del video, Myla Cambiaso aparece con el cabello largo, lacio y sin flequillo mientras disfruta de un mate antes de comenzar la transformación. Con una sonrisa, registró el momento previo al corte, mientras el estilista preparaba el cambio que tenía pensado.

El resultado fue un flequillo liviano y desmechado, acompañado por un corte en capas suaves que aporta mayor movimiento y textura al cabello. Sin alterar de manera significativa el largo, el nuevo estilo enmarca su rostro y le da una apariencia renovada, manteniendo un acabado natural y versátil.

Una transformación sutil que sigue las tendencias

A diferencia de otros cambios de imagen más drásticos, Myla Cambiaso optó por conservar su color castaño natural y concentrar la renovación únicamente en el corte. El flequillo, que cae ligeramente por debajo de las cejas y se integra con las capas frontales, se convirtió en el principal protagonista del nuevo look.

Con este cambio, la hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso volvió a demostrar su preferencia por los estilos sencillos y fáciles de adaptar a distintas ocasiones. Así, bajo el lema "Nuevo día, nuevo pelo", Myla Cambiaso compartió con sus seguidores el contraste entre el antes y el después de una transformación discreta, pero con un impacto evidente en su imagen.