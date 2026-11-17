La tarde acompañó con un sol radiante y la atmósfera del césped verde se confundía con la elegancia innata de las tribunas en el Campo Argentino de Polo en Palermo. En ese escenario, María Vázquez acaparó todas las miradas con una apuesta estética que fusionó frescura, sofisticación y un aire bucólico inconfundible. La corriente de inspiración bohemia dominó la escena, consagrándose como la alternativa predilecta cuando los termómetros comienzan a ascender y los eventos sociales al aire libre multiplican las agendas.

La figura de la empresaria se destacó entre la multitud, reafirmando una vez más su pulso certero a la hora de interpretar las grandes corrientes de las pasarelas internacionales y adaptarlas con naturalidad absoluta al sofisticado lifestyle local.

María Vázquez con vestido largo cob transparencias, gafas y bolso XXLya la

María Vázquez deslumbró en el Campo Argentino de Polo: diseño de autor, texturas y complementos

Para la ocasión, María Vázquez la reconocida eligió un diseño que pertenece a la firma "El Camarín", reconocida por su minucioso trabajo artesanal y su impronta romántica. La pieza, confeccionada íntegramente en un tejido blanco impoluto, presentaba un profundo escote en V y una sugerente espalda descubierta sostenida por finos tirantes.

El modelo combinó magistralmente paneles de encaje floral con motivos geométricos, secciones de algodón liviano y delicados volados superpuestos en la falda que aportaban un juego visual dinámico y un movimiento etéreo con cada paso.

María Vázquez, referente del boho chic

En cuanto al beauty look, María Vázquez optó por lucir su característica cabellera suelta con ondas suaves y texturizadas que caían sobre sus hombros, acompañadas por un maquillaje sumamente luminoso de tonos tierra, piel radiante y labios nude que realzaban sus facciones con naturalidad.

María Vázquez con make up natural, collares y pelo con ondas

Los accesorios elevaron el estilismo a otro nivel de sofisticación: llevó unas gafas de sol oscuras de diseño circular que aportaban un toque retro y vanguardista, un collar corto de cuentas rojas vibrantes ajustado al cuello en contraste, un colgante largo adicional con un dije metálico y un imponente maxibolso de gamuza marrón decorado con tachas metálicas y bordados artesanales.

El fenómeno boho: del legado de los setenta a las pasarelas globales

Esta estética de espíritu libre no surge de la nada, sino que hunde sus raíces en la contracultura de los años setenta, aquella década prodigiosa donde las texturas rústicas, las siluetas fluidas y la superposición de piezas artesanales conquistaron las calles de Londres y California.

El boho chic en pasarelas y street style

Hoy, las grandes capitales de la moda reviven este legado con fuerza inusitada. Casas europeas de renombre y diseñadores de vanguardia elevan el género a la categoría de lujo supremo, posicionando a firmas como Isabel Marant como faros indiscutidos de esta corriente. En la misma sintonía, referentes internacionales como Sienna Miller revalidan permanentemente este lenguaje estético, demostrando que la mezcla entre lo bohemio y lo chic urbano mantiene una vigencia perpetua.

Emily Ratajkowski, Siena Miller y Bella Hadid

Claves de estilo: cómo replicar el look boho chic de María Vázquez

Para emular esta propuesta ganadora, las amantes de las tendencias encuentran en las calles de la ciudad y en los eventos al aire libre una inspiración constante que invita a fusionar la comodidad absoluta con el glamour descontracturado.

*Prendas protagonistas: Apostar por piezas principales ligeras y de líneas fluidas, tales como vestidos largos de encaje, túnicas de lino o diseños con transparencias y volados.

María Vázquez: Boho chic y descontracturado

*Firma de autor y texturas: Priorizar la mezcla de tejidos artesanales, bordados delicados y apliques geométricos que aporten romanticismo y movimiento.

*Complementos con personalidad: Elevar el estilismo mediante maxibolsos de gamuza o cuero gastado con tachas, joyería orgánica en capas y gafas de sol oscuras de diseño retro.

*Beauty look natural: Mantener una estética relajada optando por ondas suaves al viento y un maquillaje luminoso en tonos tierra que realce la frescura del rostro.

Al final del día, figuras como María Vázquez confirman que la elegancia auténtica radica en la comodidad sofisticada, logrando que una tarde de deporte y sol se transforme en una auténtica cátedra de estilo contemporáneo.