Mariana Fabbiani, de vacaciones en el paraíso: cumpleaños, playa, mar y tres libros muy importantes

Mariana Fabbiani no suele mostrar mucho de su vida privada. Rara vez se la puede ver revelando postales junto a su familia o en el día a día. Sin embargo, de vez en cuando decide hacerlo y comparte imágenes que, de inmediato, encuentran cientos de mensajes de apoyo y cariño. En las últimas horas, esto volvió a suceder, luego de que compartiera un álbum de fotos de sus vacaciones.

Las vacaciones de Mariana Fabbiani

Sin dar detalles sobre el lugar en el que decidió viajar, Mariana Fabbiani dejó en claro que se lo estaba pasando a lo grande. “Dumpcito desde el paraíso”, escribió en la publicación, en la que se la puede ver posando en un entorno caribeño como foto de portada.

Las postales de Mariana Fabbiani desde la playa en sus vacaciones.

El álbum, bien sirve como un resumen de lo que fueron las vacaciones de la conductora. Aunque no se sabe el destino (o los destinos) que eligió, ni quiénes la acompañaron, se pueden ver diferentes situaciones típicas de este tipo de viaje.

Una de las imágenes que más llamó la atención, es la de cantidad de libros que se la puede ver leyendo. Incluso Celeste Cid lo destacó en sus comentarios. “Todo eso y todos esos libros y esa agüita“, escribió la actriz, reconocida por su afición a la lectura.

Las tres lecturas de Mariana Fabbiani en sus vacaciones.

El cumpleaños de Mariana Fabbiani durante el viaje

También fue imposible ignorar que, en una de las imágenes de cenas, se puede ver una torta de cumpleaños improvisada. La misma se debe, a que Mariana Fabbiani cumplió años el pasado 8 de enero, lo que deja en evidencia que lo celebró de viaje y que sus vacaciones se extendieron durante todo el primer mes del año, o al menos gran parte de él.

La conductora celebró su cumpleaños en las vacaciones.

De esta manera, Mariana Fabbiani compartió las postales de sus vacaciones. Si bien no quiso dar detalles de los lugares que recorrieron, quedó claro que se la pasó a lo grande y que vivió un viaje sin precedentes por “el paraíso”, como ella misma se encargó de titularlo.