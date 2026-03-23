lunes 23 de marzo del 2026
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Así es la casa de Máxima Zorreguieta en la Argentina

La actual reina de Países Bajos creció en el destacado barrio porteño de la Recoleta.

Máxima Zorreguieta
Máxima Zorreguieta | Instagram

En  febrero del 2002, Máxima Zorreguieta contrajo matrimonio con Guillermo Alejandro de los Países Bajos, heredero del reinado. La figura de la argentina ganó gran popularidad al convertirse en la futura  reina, hecho que sucedió en 2013, y desde entonces la pareja son los reyes que se destacan por su simpatía y amabilidad  con la gente.

La argentina demostró ante el mundo su encanto, al pasar de ser una "chica común" a reina, sin perder su argentinidad y priorizando  ocupar el importante rol que ocupa en la monarquía. Lo cierto es que cada etapa de su vida es observado con una mirada minuciosa, por lo que su historia de vida desde la infancia es uno de los puntos más detallados en un presente rodeada de castillos y lujos, su casa de la Argentina en la que creció es una de las propiedades más observadas. 

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Maxima Zorraguieta creció en el barrio porteño de Recoleta hasta el momento que terminó su formaición en la Universidad de Belgrano y decidió probar suerte en Nueva York. La propiedad en la que vivió la ahora reina se trató de un inmueble que adquirieron sus padres,  Jorge Zorreguieta y María del Carmen Cerruti Carricart tras su casamiento en los años 70. 

La casa de una reina 

Pese a su recargada agenda,  Máxima Zorreguieta suele regresar a la Argentina, ya sea para vacacionar junto a su familia o para importantes momentos.  La calle Uriburu al 1200 fue una zona muy custodiada por la prensa al momento que la joven de Buenos Aires se convirtió en parte de la realeza. Es que allí aún vivía sus padres, en el barrio de la Recoleta que la vio crecer.

La familia Zorreguieta se convirtió en una de las familias más observadas a nivel mundial. Lo cierto es que  antes de formar parte de la realeza, vivían una tranquila vida en el barrio porteño, aunque Jorge era un vecino que sobresalía porque fue el secretario de Agricultura y Ganadería, entre 1976 y 1981, durante la dictadura militar. 

Máxima Zorreguieta

La casa donde vivía la familia se trataba de un departamento ubicado en un edifico de la calla Uiriburo. Si bien no hay detalles del interior del lugar, las unidades que integran del lugar suelen tener al menos  100 m2 y cuatro ambientes, con dos dormitorios, living comedor con acceso a jardín y patio techado. 

Lo que más se conoce es la fachada, que muestra a un edificio residencial de estilo moderno, con líneas bastante simples y funcionales. Desde allí se observan los grandes ventanales que tienen las unidades al frente. La entrada tiene una puerta de vidrio con marcos metálicos y brone. 

Máxima Zorreguieta

La fachada cambia a tonos más claros de acuerdo al piso, con paredes lisas en color blanco o beige. Se trata de un lugar vistoso, típico de edificio de departamentos de ciudad: funcional, sin ornamentos excesivos, pero con algunos detalles que los destacan. En 2017 Jorge Zorreguieta  falleció y María del Carmen Cerruti Carricart decidió seguir viviendo en la prorpiedad matrimonial con un muy bajo perfil. 

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