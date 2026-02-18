Los mejores looks de Antonia, la hija de Vero Lozano, en sus mini vacaciones en familia

Con el sol de Miami como escenario y en pleno plan de mini vacaciones familiares, Antonia Rodríguez volvió a marcar tendencia con looks relajados, cancheros y muy en sintonía con su generación. La hija de Verónica Lozano y del empresario Jorge Corcho Rodríguez viajó a Estados Unidos junto a su mamá y su tía Paz, y las postales del viaje enternecieron a miles de seguidores.

A sus 16 años, la adolescente demuestra que tiene un estilo propio, donde la comodidad es la gran protagonista, pero siempre con un guiño trendy.

Antonia y Vero Lozano

Rayas clásicas y denim relajado: el look de Antonia Rodríguez para disfrutar del atardecer en Miami

En una de las imágenes, donde posó entre su mamá y su tía con un atardecer soñado de fondo, Antonia Rodríguez apostó por un sweater rayado en blanco y negro, una prenda atemporal que nunca falla. El diseño de líneas horizontales y corte relajado aporta un aire minimalista y urbano.

Antonia junto a Vero y Paz Lozano

Lo combinó con jeans oscuros de pierna amplia, reforzando esa estética comfy que domina el street style actual. El look se completa con el pelo suelto, make up natural y una actitud descontracturada que acompaña el mood relajado del paseo. Un outfit ideal para recorrer la ciudad, salir a comer o disfrutar de una tarde al aire libre sin perder estilo.

El look comfy de Antonia

Antonia, la hija de Vero Lozano, deslumbró con su jean wide leg

En otra postal, sentada junto a su tía Paz y el perrito Río bajo una romántica ambientación con luces y un cartel de “LOVE”, la hija de Vero Lozano eligió un estilismo cómodo pero muy actual. La adolescente lució una remera manga larga en tono pastel, que contrastó con jeans wide leg de tiro alto, uno de los modelos favoritos de la Generación Z. Además, sumó zapatillas deportivas chunky en tonos claros, reforzando el espíritu relajado del outfit. El resultado: un conjunto fresco, juvenil y versátil, perfecto para una salida informal durante las vacaciones.

Antonia apostó por un jean wide leg, tendencia en este verano 2026

Cabe mencionar que fue la propia Verónica Lozano quien compartió el carrusel de imágenes en Instagram, mostrando momentos en la playa, restaurantes y hasta una jornada de compras en la ciudad estadounidense. “Abrazos muchos. Charlas, las necesarias. Amor, del bueno. Agregamos cosas ricas, vinito y sol. Una pizca de compras. Mar 200 litros. Se cocina lentamente con dedicación”, escribió la conductora, dejando ver la intimidad y la calidez de estos días en familia.