La historia de amor de Nicolás Repetto y Verónica Lozano que nadie recuerda

Mucho antes de consolidarse como dos de las figuras más queridas de la televisión argentina, Nicolás Repetto y Verónica Lozano protagonizaron una historia de amor que sorprendió a todos. Fue en 1994 cuando sus nombres comenzaron a aparecer juntos en tapas de revistas, notas y seguimientos constantes de los paparazzi, en una época donde la exposición mediática no daba respiro.

Nicolás Repetto y Verónica Lozano

El romance duró apenas ocho meses, pero alcanzó para convertirlos en una de las parejas más comentadas del momento. Nicolás Repetto atravesaba el pico de popularidad gracias a Loft, mientras que Verónica Lozano daba sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, entre el modelaje, la psicología y sus incursiones televisivas. El vínculo fue intenso, fugaz y profundamente observado.

Un noviazgo con una gran exposición mediática

La historia entre Nicolás Repetto y Verónica Lozano nació de manera espontánea y creció rápidamente bajo la mirada de los medios. Se los veía juntos en salidas nocturnas, eventos e incluso, también disfrutaron de unas románticas vacaciones en el Caribe. Estas apariciones alimentaban el interés del público y reforzaban la idea de una pareja consolidada.

Nicolás Repetto abrazado a Vero Lozano en Bahía de Banderas

Sin embargo, detrás del brillo y la atención mediática, Nicolás Repetto y Verónica Lozano atavesaban momentos vitales muy distintos. La diferencia de edad, los proyectos personales y profesionales y el ritmo vertiginoso de la exposición terminaron marcando el final de la relación. Sin escándalos ni conflictos públicos, el romance se diluyó y cada uno siguió su camino, construyendo carreras sólidas y vidas personales alejadas entre sí.

La tapa que inmortalizó el romance

Como toda historia emblemática de los años 90, el vínculo entre Nicolás Repetto y Verónica Lozano tuvo su momento de consagración en la tapa de la revista CARAS. Bajo el título “Nicolás Repetto presenta a su joven novia”, la publicación mostró a la pareja en un clima distendido y romántico, acompañada por una bajada que hacía referencia a una “luna de miel anticipada en el Caribe”.

Nicolás Repetto y Verónica Lozano en exclusiva para CARAS 1994

La tapa protagonizada por Nicolás Repetto y Verónica Lozano reflejaba una mirada idealizada del amor. Hoy, esa imagen funciona como un retrato fiel de un romance breve pero, que quedó registrado en el archivo sentimental de la farándula argentina y que, con el paso del tiempo, muchos ya habían olvidado.