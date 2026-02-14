De Vero Lozano a Patricia Della Giovampaola y Dominique Metzger: la campaña solidaria que une a las famosas por los chicos con cáncer

En el Mes del Cáncer Infanto-Juvenil, una iniciativa volvió a reunir a las famosas argentinas por una causa que conmueve y moviliza. Se trata de la campaña #YoAbrazo, impulsada por la Fundación Natalí Flexer, que invita a "ponerse la camiseta" para acompañar a los chicos que atraviesan la enfermedad y a sus familias en todo el país.

De Vero Lozano a Dominique Metzguer: todas las famosas que se sumaron a la causa solidaria

Entre las famosas que se sumaron este año a la campaña solidaria se encuentran Verónica Lozano, Elina Costantini y Dominique Metzger, junto a otras referentes de distintos ámbitos que decidieron amplificar el mensaje de manera desinteresada. También participan Agustina Rossi, Evelyn Scheild, Luciana Pedraza, María Claudia Pedrayes, Moira Berntz, Patricia Della Giovampaola, Teresa Calandra y Titi Vázquez.

Verónica Lozano y Elina Costantini

La propuesta gira en torno a una remera muy especial. De diseño simple y poderoso, la camiseta #YoAbrazo luce un corazón verde con una sonrisa y unos brazos que lo envuelven en un gesto de contención. Más que una prenda, es un símbolo de compromiso y acompañamiento. Al vestirla, cada persona se convierte en parte activa de una red solidaria que hoy sostiene a 2.800 chicos con cáncer y a sus familias.

Dominique Metzger y Evelyn Scheild

Luciana Pedraza y María Claudia Pedrayes

La recaudación obtenida a través de la venta de las remeras permite financiar los programas gratuitos de contención, asistencia y acompañamiento integral que la Fundación Natalí Flexer brinda en todo el país.

Teresa Calandra y Patricia Della Giovampaola

Titi Vázquez y Agustina Rossi

La campaña cuenta con el apoyo de Centro Rossi y Fundación Rossi, que se suman a esta causa que pone el foco en el cuidado y la empatía. Quienes deseen colaborar pueden ingresar a www.ponetelacamiseta.org y comprar la remera solidaria, que cuenta con envío gratuito a todo el país.

Así, de Verónica Lozano a Patricia Della Giovampaola, pasando por Dominique Metzger, Elina Costantini, Teresa Calandra y el resto de las mujeres que se sumaron, la campaña vuelve a demostrar que cuando se trata de acompañar a los chicos y sus familias, el compromiso trasciende pantallas y eventos.