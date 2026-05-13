Sofía Calzetti y el especial momento que vivió su hija Olivia como heroína

Sofía Calzetti compartió en sus redes sociales la especial actividad que organizó el jardín de su hija Olivia y enterneció a todos sus seguidores con las imágenes del evento. Pese a su agenda laboral, la influencer no se quiso perder este momento inolvidable y acompañó a la pequeña durante la adorable jornada.

Superhéroes y juegos al aire libre: Sofía Calzetti mostró cómo fue el evento del jardín de su hija

Sofía Calzetti volvió a enternecer a sus seguidores al compartir un especial momento familiar protagonizado por Olivia, la hija que tuvo junto a Sergio "Kun" Agüero. A través de sus redes sociales, la empresaria textil utilizó sus historias de Instagram para mostrar la divertida actividad al aire libre que organizó el jardín de infantes de la pequeña, quien actualmente tiene un año y ocho meses.

Feliz y orgullosa del crecimiento de su primogénita, Sofía Calzetti publicó distintas imágenes del evento infantil, que tuvo como temática principal los superhéroes. En una de las fotos se puede ver a Olivia de espaldas, luciendo una adorable capa roja, mientras se encuentra frente a un gran cartel decorado con colores llamativos y el mensaje “Super sala de 18”.

Sofía Calzetti compartió el especial momento que vivió junto a su hija Olivia

Además, Sofía Calzetti también compartió una tierna ilustración personalizada donde la niña aparece convertida en una pequeña superheroína con antifaz rosa, capa y traje brillante, en sintonía con la propuesta recreativa organizada por el instituto educativo. Sin comentar nada junto a sus posteos, la joven dejó que las imágenes hablaran por sí solas y, como era de esperarse, los usuarios quedaron cautivados.

Sofía Calzetti compartió el especial momento que vivió junto a su hija Olivia

En qué consistió la jornada especial que vivió Sofía Calzetti con su hija Olivia

El encuentro se realizó en un espacio al aire libre preparado especialmente para los más chicos, con circuitos, juegos y estaciones recreativas pensadas para estimular el movimiento y la diversión en grupo. Tal como se puede ver en las publicaciones que hizo Sofía Calzetti en su cuenta de Instagram, la decoración temática y el clima familiar terminaron de darle un marco muy especial a la jornada.

Acostumbrada a mantener un vínculo muy cercano con los usuarios que siguen su contenido, Sofía Calzetti no dudó en compartir dos momentos muy especiales de este día en lo que Olivia era una de las protagonistas junto a sus compañeros de jardín. Cabe destacar que en otras ocasiones, la pareja de Sergio Agüero publicó fotos de sus viajes y paseos con su hija.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

En esta oportunidad, sorprendió al mostrar el detrás de escena del crecimiento de su hija y el emocionante presente que vive como mamá primeriza. Por otro lado, demostró que, con a apenas un año y ocho meses, su niña brilla en las redes generando miles de reacciones y comentarios llenos de ternura. De esta manera, Sofía Calzetti dejó ver el especial momento que vivió su hija Olivia como heroína en un evento de su jardín y llamó la atención de sus seguidores.