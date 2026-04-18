El mensaje de Sofía Calzetti tras su mayor logro profesional: "Siempre sentí que no era capaz"

Sofía Calzetti va poco a poco construyendo su camino como empresaria en el mundo de la moda y consolidando la identidad de su marca. Recientemente, la joven mostró su reacción al ver que la misma comenzó a pisar fuerte en las calles de Buenos Aires y acompañó el posteo con un sentido mensaje.

Así reaccionó Sofía Calzetti al ver la nueva campaña de su marca textil

Sofía Calzetti atraviesa un gran presente profesional y no dudó en compartirlo con sus seguidores. A tan solo un año del lanzamiento de su marca, la pareja de Sergio "Kun" Agüero celebró el crecimiento de Zettia con un hito muy especial: ver su firma promocionada en las calles de Buenos Aires.

En su reciente posteo en su cuenta de Instagram, la joven empresaria y madre de Olivia se mostró emocionada al posar frente a los carteles y pantallas donde aparece la nueva campaña de su marca textil. En las imágenes se la ve sonriente, visiblemente orgullosa, con la ciudad como escenario de fondo. Las gigantografías exhiben una producción de moda limpia y sofisticada, donde predominan los tonos neutros, las siluetas simples y una estética elegante que define la identidad de Zettia.

Sofía Calzetti

Junto a las postales de su reacción al ver su firma en la vía pública, Sofía Calzetti abrió su corazón y reflexionó sobre el camino recorrido: “Qué orgullo estar parada frente a esto, qué orgullo convertir una idea en realidad… Si supieran cuánto trabajo me llevó llegar acá, cuánta terapia, cuánto aprender a quererme, a confiar en mí". Y se sinceró: "Siempre sentí que no era capaz, que no tenía ningún talento ni nada que destaque… y poquito a poquito con esfuerzo y disciplina me voy dando cuenta que sí puedo”.

Además, agradeció el acompañamiento de sus clientas y seguidoras: “Gracias infinitas a cada una de ustedes que valora y le gusta nuestro trabajo y todo el amor que le ponemos a cada diseño”. La producción que Sofía Calzetti eligió mostrar pertenecen a “Origen”, la nueva campaña otoño invierno 2026, que apuesta por un minimalismo chic adaptable a cualquier momento del día. Prendas versátiles, cortes limpios y una paleta sobria marcan el pulso de esta propuesta que busca combinar comodidad con elegancia.

Así reaccionó Sofía Calzetti al ver la nueva campaña de su marca textil por las calles de la Ciudad

Qué es Zettia, el sueño que hizo posible Sofía Calzetti

Al igual que Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico, que posee su propia firma de ropa deportiva, Sofía Calzetti decidió incursionar hace poco más de un año con Zettia. Su catálogo es amplio y se encuentra dedicado al género femenino que busca verse bien sin resignar estilo. Desde sus comienzos, la marca funcionó de manera online, logrando construir una comunidad fiel.

Poco después, su crecimiento permitió abrir un showroom en Palermo, uno de los polos de moda más importantes de la ciudad. Tal como se puede ver en su sitio web, la marca ofrece un amplio catálogo que incluye vestidos, faldas, pantalones y piezas tejidas como suéteres y bufandas. Uno de los detalles distintivos es su logo: una “Z” pequeña que, lejos de ocupar el frente de las prendas como muchas marcas, aparece de manera sutil en la parte trasera, reforzando su identidad discreta y sofisticada.

Con una estética cuidada y un crecimiento sostenido, Sofía Calzetti consolida así su faceta como empresaria, demostrando que, detrás de cada logro, hay un proceso de trabajo personal y profesional que hoy empieza a dar sus frutos a gran escala. Así lo dejó en claro al publicar un mensaje en su red social contando sobre Zettia, su mayor logro profesional. "Siempre sentí que no era capaz (...) y poquito a poquito con esfuerzo y disciplina me voy dando cuenta que sí puedo”.