Myla Cambiaso elevó su look denim con un accesorio al estilo casual red que vuelve a ser tendencia

Myla Cambiaso volvió a mostrar su interés por la moda con una serie de fotografías de inspiración noventosa. La hija menor de María Vázquez y Adolfo Cambiaso eligió un conjunto de jean de silueta holgada, acompañado por un detalle rojo que concentra la atención y recupera uno de los complementos destacados de 2026.

La joven posó en un ambiente de paredes claras y pisos de madera, alternando retratos cercanos con tomas de cuerpo entero. El vestuario conserva una impronta informal, pero incorpora referencias retro cuidadosamente seleccionadas. Su elección coincide con las preferencias que había explicado meses atrás, antes de presentar su primera colección.

El look denim de Myla Cambiaso

Myla Cambiaso llevó una bandana escarlata con dibujos blancos, colocada sobre la cabeza y anudada detrás. El pañuelo deja visible el flequillo oscuro y parte del pelo recogido. Su estampado se convierte en el elemento más reconocible de la propuesta, tanto por la ubicación cerca del rostro como por el contraste con las tonalidades restantes.

Myla Cambiaso lució un conjunto de jean acompañado por una bandana roja.

Debajo sumó una camisa blanca de cuello clásico y mangas arremangadas. Por encima vistió un jardinero azul gastado, con pechera frontal, tirantes anchos y pantalón amplio. La superposición reúne dos básicos del guardarropa y permite apreciar un juego de proporciones que remite a las prendas juveniles de décadas anteriores.

Para completar la combinación, seleccionó zapatillas deportivas grises con detalles claros, aros dorados y una cartera pequeña, de apariencia azulada. El bolso tiene asa corta, solapa y hebilla metálica rectangular. Los accesorios se mantienen discretos, salvo por la pieza estampada, encargada de aportar el toque distintivo.

En una de las postales gira hacia la puerta para mostrar la espalda del jardinero; en otra, se agacha y sonríe con la cartera entre las manos. Las imágenes tomadas junto a una pared permiten observar la caída de las piernas y los tirantes cruzados. Cada encuadre revela una perspectiva diferente del estilismo, sin necesidad de modificar el vestuario.

La adolescente mostró el corte amplio del jardinero desde diferentes ángulos.

Durante junio de 2026, Vogue destacó el regreso del pañuelo colorado y mencionó, entre los ejemplos recientes, una aparición de Amelia Gray durante la Semana de la Moda masculina de Milán. El clásico complemento recuperó protagonismo tanto en las pasarelas como en el street style, con distintas alternativas para incorporarlo a los atuendos actuales.

El recurso cromático se relaciona con la denominada teoría del rojo inesperado, que propone sumar una nota intensa sobre una base de tonos neutros. En estas fotografías, el azul desteñido y el blanco generan precisamente ese contraste. La diferencia está en dónde se coloca el acento: cerca de la cara, en lugar de recurrir a calzado o una cartera colorada.

Myla Cambiaso y su estilo noventoso: las prendas que nunca faltan en su vestuario

Myla Cambiaso ya había hablado de su gusto por la ropa sencilla en una entrevista publicada en junio de 2026. Cuando le preguntaron por una tendencia que nunca pasa de moda, respondió: "Un denim con una musculosa blanca". También mencionó los jeans gastados y las remeras básicas entre sus elecciones habituales, que suele combinar con camperas de cuero para la noche o blazers durante el día.

El bolso pequeño con hebilla metálica completó la propuesta informal

En esa conversación señaló a Kate Moss como ícono fashion y eligió el guardarropa de Hailey Bieber entre los que le gustaría conocer. Además, explicó que prefiere vestirse de acuerdo con sus actividades, sin dedicar demasiado tiempo a decidir cada combinación. Su criterio parte de lo que le gusta usar, más que de seguir automáticamente todas las novedades.

Esa mirada encontró una expresión profesional en octubre de 2026, cuando presentó CQ by Myla junto a Como Quieres. La cápsula reúne más de veinte prendas de edición limitada y toma como inspiración los caballos y la vida al aire libre, dos intereses presentes en su historia.

Para desarrollar el proyecto preparó un moodboard con fotografías que sirvieron como referencia al equipo creativo de la marca. La colección incorporó denim gastado, escocés y camuflado, materiales que forman parte de la propuesta presentada por Como Quieres.

La modelo completó la sesión con una serie de poses en un ambiente de pisos de madera.

Al explicar el lanzamiento, destacó el lugar que ocupa la comodidad en su manera de vestirse: "Todo lo que uso es muy oversized". La declaración permite relacionar sus preferencias con las proporciones de la jardinera. Con esta serie de retratos, Myla Cambiaso mostró cómo un pañuelo escarlata puede modificar un conjunto de jean. La bandana establece el rasgo distintivo de una propuesta que conecta sus referencias de los noventa con una tendencia vigente, sin apartarse de las siluetas holgadas que suele elegir.