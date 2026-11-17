El universo de la moda experimenta un constante ejercicio de nostalgia, donde las siluetas y texturas que marcaron una época dorada regresan con fuerza renovada. En esta ocasión, referentes como Myla Cambiaso, Muna Pauls y Zaira Nara adoptan la estética militar para abandonarla de los cuarteles e instalarla firmemente en el guardarropa urbano, demostrando que las tendencias del milenio conservan una vigencia inagotable. Estas figuras transforman este print de carácter utilitario en el nuevo objeto de deseo, combinándolo con prendas sofisticadas y accesorios de lujo para arrasar tanto en las calles porteñas como en las pasarelas globales.

El print camuflado: la evolución de una estética rebelde

La historia del camuflaje en la alta costura cuenta con antecedentes memorables que desafiaron los códigos tradicionales de la elegancia. Lejos de su función táctica original, grandes firmas internacionales introdujeron este patrón en sus colecciones durante las últimas décadas del siglo pasado, logrando una transición perfecta hacia el streetwear de lujo. Las pasarelas actuales recuperan esta impronta audaz a través de presentaciones impactantes en pasarelas internacionales de marcas de lujo, donde el estampado militar acaparó todas las miradas con propuestas vanguardistas y siluetas desestructuradas.

El camuflado se adueñó del streetstyle

Asimismo, firmas históricas de la industria reinterpretan el camuflaje en colecciones recientes con una mirada sofisticada, proponiendo pantalones cargo de tiro bajo, chaquetas estructuradas y abrigos de gran porte que redefinen el concepto de vestir diario. Las tendencias globales confirman que el estampado militar funciona como un lienzo neutro capaz de fusionarse tanto con la sastrería clásica como con la estética deportiva más audaz. Las grandes capitales de la moda adoptan esta corriente con entusiasmo, validando su regreso triunfal a través de propuestas arriesgadas que equilibran la crudeza del diseño con texturas suntuosas y acabados metalizados.

Referentes internacionales: Brad Pitt, Kim Kardashian y Rihanna

De Myla Cambiaso, Muna Pauls a Zaira Nara: El furor por el camuflado

El fenómeno encuentra eco inmediato en el plano local, donde las celebridades imponen su propia lectura de la tendencia. Muna Pauls opta por un enfoque relajado y juvenil, luciendo pantalones amplios con una campera bomber y accesorios descontracturados que evocan la esencia dosmilera. Por su parte, Myla Cambiaso exhibe una apuesta sumamente canchera al combinar bermudas camufladas con camisa de jean y botas texanas, logrando un balance perfecto entre la sofisticación ecuestre y la vanguardia urbana. María Vázquez aporta su habitual elegancia innata al integrar piezas de este estilo con una impronta chic inconfundible.

Madre e hija, María Vázquez y Myla Cambiaso, apuestan por bermudas camuflados

Antonela Roccuzzo deslumbra con un conjunto total look de campera y pantalón camuflado firmado por marcas internacionales de renombre, demostrando que el estampado funciona de maravilla en versión doble. En paralelo, Valentina Cervantes se suma al furor con un conjunto de pantalón y campera con estampa militar, complementado con una remera básica y su inconfundible bolso Hermès Birkin en tono negro, logrando un estilismo sofisticado y funcional.

Wanda Nara elige un conjunto deportivo de top oscuro y pantalones anchos con el print militar, apostando por la comodidad sin perder el costado seductor que la caracteriza. La China Suárez prefiere una remera básica negra combinada con pantalones cargo camuflados de silueta holgada, mientras que Zaira Nara se suma al furor con shorts amplios y una campera denim oversized.

Antonela Roccuzzo total camuflado; y Muna Pauls

En el escenario internacional, las grandes figuras también se rinden ante esta marea verde y marrón. Brad Pitt sorprende en una alfombra roja con un traje sastrero completo de estampado camuflado, rompiendo los esquemas de la formalidad masculina. Kim Kardashian opta por calzas técnicas y un corpiño deportivo con variaciones digitales del camuflaje, marcando la pauta de las siluetas ajustadas, mientras que Rihanna despliega su sello único combinando pantalones cargo desestructurados con una camiseta deportiva y accesorios de lujo.

Claves de estilo y tips para combinar el camuflado

Para adoptar esta tendencia sin caer en excesos, los expertos recomiendan equilibrar las piezas protagonistas mediante un detallado manual de uso:

*El equilibrio de los neutros: Al tratarse de un print con tanta personalidad y presencia visual, lo ideal es combinarlo siempre con piezas superiores minimalistas en blanco, negro, gris o nude. Menos es más para lograr un balance chic.

Zaira Nara y La China coincidieron en este print

*Apostar por el total look (solo para audaces): Si buscas un impacto visual absoluto al estilo Antonela Roccuzzo o Brad Pritt, lleva campera y pantalón camuflado en combo. Eso sí, mantén los accesorios sutiles para no recargar el estilismo.

*Mezcla de texturas y universos: Eleva el camuflaje urbano sumándole piezas de lujo o texturas opuestas, como una campera de cuero negro de corte impecable o un bolso de firma (tipo Birkin). El contraste entre lo rudimentario y lo sofisticado marca la diferencia.

Zaira Nara combina el look con ojotas con tacos; y Valentina Cervantes suma una cartera Hermes

*Accesorios que transforman: Cambia las zapatillas deportivas por sandalias de taco fino, mules o incluso botas texanas (como Myla Cambiaso) para llevar un look casual directamente a la noche o a un evento exclusivo.

A medida que el termómetro asciende y los días de sol intenso se aproximan, Myla Cambiaso, Muna Pauls y Zaira Nara confirman que este clásico dosmilero se adapta perfectamente al verano. Lejos de resultar pesado, el estampado camuflado en tejidos ligeros, bermudas amplias y tops frescos se convierte en la opción ideal para preparar el guardarropa, combatir el calor con actitud y arrasar con el estilo más audaz de la temporada.