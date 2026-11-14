Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, mostró su cambio de look apostando por un clásico de familia

Las transformaciones de imagen en el mundo del espectáculo siempre generan un gran impacto mediático, especialmente cuando se trata de las nuevas generaciones que buscan definir con fuerza su propia identidad estética. En esta oportunidad, Muna Pauls acaparó todas las miradas al compartir el proceso y el resultado final de su paso por la peluquería con una apuesta audaz que ya es una tradición en su familia.

El renovado estilo de Muna Pauls con corte bob y rubio platinado

El paso a paso de esta metamorfosis quedó registrado en un video donde Muna Pauls apareció primero con una toalla en la cabeza dentro del salón de belleza, anticipando que se avecinaba un cambio importante. Segundos después, la estilista retiró la toalla para revelar un corte carré bien definido y un rubio platinado luminoso que marca una diferencia rotunda respecto a su imagen anterior.

Muna Pauls sorprendió con un bob platinado

La joven eligió tonalidades claras que iluminan por completo su rostro y un largo estratégico por encima de los hombros que aporta un dinamismo y una frescura ideales para esta temporada. Este tipo de modificaciones estéticas suele marcar etapas clave en los jóvenes talentos que transitan momentos de crecimiento personal y artístico, consolidando una imagen propia que llama la atención en las plataformas digitales.

El innegable parecido con Agustina Cherri gracias al corte bob

La elección estética de Muna Pauls trajo de manera inmediata a la memoria colectiva el estilo histórico que caracteriza a Agustina Cherri. Al observar el corte bob y la textura elegida para su melena, el parecido físico entre madre e hija se vuelve completamente indiscutible y resalta a primera vista para todos los seguidores. Ambas comparten facciones sumamente similares, una mirada expresiva y una sonrisa característica que se potencia de forma notable con este tipo de peinados desestructurados pero sumamente sofisticados.

Muna Pauls adoptó el bob como su mamá

A lo largo de los años, la actriz y empresaria llevó diversos estilos de cabello corto que se transformaron en su sello personal dentro de la televisión y el teatro. Ahora, Muna adoptó una versión moderna, urbana y canchera de ese clásico familiar, demostrando de este modo que heredó no solo el talento indiscutible para el arte, sino también el excelente gusto por la moda y las tendencias capilares que dominan la escena actual.

Agustina Cherri con su clásico bob

La vigencia del corte bob y sus claves de mantenimiento

El clásico corte bob continúa firme como uno de los preferidos en los salones de belleza de todo el mundo debido a su extraordinaria versatilidad. Este diseño se adapta de manera perfecta a diferentes tipos de rostros y permite múltiples variantes, desde versiones ultra lacias y prolijas hasta ondas quebradas que aportan un volumen natural y una actitud mucho más relajada.

Para mantener este tipo de cortes en óptimas condiciones y evitar que pierdan su forma geométrica, los especialistas en estilismo recomiendan visitar la peluquería de manera periódica, idealmente cada seis semanas para emprolijar las puntas. Además, el mantenimiento correcto de un rubio platinado requiere productos específicos de nutrición profunda, máscaras hidratantes y protectores térmicos para evitar que la fibra capilar sufra daños estructurales a causa de la decoloración.

De esta manera, Muna y Agustina Cherri consolidan un vínculo único donde la complicidad, la genética y la estética van siempre de la mano, reafirmando una vez más que los grandes clásicos familiares nunca pasan de moda y se reinventan con elegancia de generación en generación.