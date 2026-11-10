Zaira Nara mostró cómo es su vida en Uruguay: tardes de mate, playa y descanso con sus caballos y su familia

Zaira Nara llamó la atención de sus seguidores al compartir imágenes de su vida en Uruguay, donde disfruta de la tranquilidad, sus animales y los momentos familiares. Una etapa especial junto a sus hijos y su pareja, Jakob Von Plessen, con quien apostó nuevamente al amor.

Zaira Nara disfruta de su casa en Uruguay junto a sus hijos y Jakob von Plessen

Zaira Nara encontró en Uruguay un lugar especial para bajar el ritmo y disfrutar de los momentos más simples de la vida. Lejos de los compromisos laborales, las producciones de fotos y la exposición mediática, la modelo comparte sus días en el país vecino junto a sus hijos y Jakob von Plessen, con quien se reconcilió después de varios años separados. Desde allí, mostró algunas postales de su intimidad y dejó ver cómo es la rutina familiar que construyó en su refugio uruguayo.

A través de sus historias de Instagram, la hermana de Wanda Nara compartió diferentes imágenes que reflejaron el estilo de vida que lleva durante su estadía. Las tardes de mate, los momentos al aire libre, el contacto con la naturaleza y el tiempo dedicado a sus animales forman parte de una rutina en la que el descanso ocupa un lugar central.

Zaira Nara

Una de las postales tuvo como protagonista una clásica escena matera. Sobre una mesa de madera, Zaira Nara mostró su termo color crema, el mate y una lata de yerba, en una imagen que transmitió tranquilidad y conexión con las costumbres argentinas.

Zaira Nara mostró cómo es su vida en Uruguay

La playa también forma parte de sus días en Uruguay. En otra de las publicaciones, Zaira Nara compartió una fotografía frente al espejo en la que lució una bikini estampada de dos piezas, una apuesta de inspiración veraniega que dejó ver su costado más relajado. La imagen también funcionó como un adelanto de su próximo proyecto en el mundo de la moda, ya que sumó la referencia a ZN Swimwear, su línea de trajes de baño, con la frase "very soon".

Zaira Nara mostró cómo es su vida en Uruguay

Pero hay otro elemento que ocupa un lugar fundamental en su vida lejos de la ciudad: los caballos. Zaira Nara tiene una especial conexión con estos animales y suele compartir momentos vinculados con el mundo ecuestre. En una de sus historias de Instagram mostró el paisaje que contempló junto a Jakob Von Plessen mientras tomaban mates. Además, subió una foto desde el interior de su hogar que muestra una construcción de grandes ventanales rodeada de vegetación.

La propiedad de Zaira Nara en Uruguay, su refugio familiar

Zaira Nara cuenta con una propiedad en Uruguay que se convirtió en uno de sus lugares preferidos para disfrutar de la intimidad familiar. Rodeada de naturaleza y con espacios que permiten conectar con el aire libre, la casa representa un refugio al que puede regresar para alejarse por unos días de la agenda laboral y el ritmo acelerado de Buenos Aires.

Allí encuentra un entorno ideal para compartir tiempo con sus hijos, Malaika y Viggo, disfrutar de sus caballos y recuperar una rutina más tranquila. Las imágenes que publica permiten descubrir algunos rincones de ese ambiente, donde la naturaleza y la privacidad tienen un papel protagonista. Los grandes ventanales, las vistas verdes y la posibilidad de estar en contacto con los animales forman parte del encanto de esta propiedad.

La propiedad de Zaira Nara en Uruguay, su refugio familiar

Por otro lado, Uruguay también representa para Zaira Nara la posibilidad de combinar sus dos grandes pasiones: la familia y los animales. En ese escenario, los días transcurren entre actividades al aire libre, momentos de descanso y pequeños rituales cotidianos que contrastan con la exposición que implica su trabajo como modelo y figura pública.

De esta manera, Zaira Nara mostró cómo es su vida en Uruguay: tardes de mate, playa y descanso con sus caballos y su familia. Una rutina en el que el descanso, la conexión con la naturaleza y los afectos se convierten en protagonistas, lejos de las obligaciones profesionales y la exposición mediática.