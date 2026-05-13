Ni tan delicada ni tan ruda: Dolores Fonzi demuestra por qué el "chunky chain" es el único accesorio que necesitás esta temporada

Dolores Fonzi volvió a confirmar por qué es una de las figuras con más personalidad dentro de la moda argentina. Acostumbra a una estética relajada, minimalista y siempre sofisticada, la actriz compartió en redes sociales un look nocturno que rápidamente llamó la atención por sus collares metálicos.

El impresionante estilismo de Dolores Fonzi

Lejos de los accesorios delicados tradicionales o de las piezas excesivamente llamativas, Dolores Fonzi apostó por el equilibrio perfecto con el famoso “chunky chain”, una tendencia que viene creciendo con fuerza en pasarelas, street style y editoriales internacionales. El resultado fue un outfit moderno, sensual y con muchísima actitud.

El accesorio que transformó por completo el look de Dolores Fonzi

En esta ocasión Dolores Fonzi eligió un mini vestido negro de silueta amplia, escote profundo y caída relajada, una combinación muy alineada con el llamado effortless chic que domina las tendencias actuales. Sin embargo, el verdadero foco del estilismo estuvo puesto en los accesorios. La actriz sumó collares dorados en capas con cadenas gruesas, conocidos popularmente como chunky chain, que aportaron contraste, textura y muchísima personalidad sobre el look monocromático.

El impresionante collar que lució Dolores Fonzi

La clave de esta tendencia está justamente en esa dualidad estética: no son piezas completamente delicadas, pero tampoco agresivas o excesivamente rockeras. Funcionan como un punto medio entre sofisticación y carácter, logrando elevar hasta los outfits más simples. Además, el chunky chain tiene otra ventaja importante, y es que logra transforma cualquier estilismo básico en una propuesta mucho más editorial.

El beauty look que completó el estilismo de Dolores Fonzi

Más allá de las cadenas protagonistas, otro de los puntos fuertes del look de Dolores Fonzi fue la manera en que equilibró todo el estilismo desde una estética completamente relajada y natural. La actriz llevó el cabello recogido de forma descontracturada, con flequillo despeinado y algunos mechones sueltos que ayudaron a suavizar el outfit y darle un aire mucho más effortless.

En cuanto al maquillaje, Dolores Fonzi apostó por una propuesta luminosa y minimalista. Lució piel fresca, labios nude y ojos apenas definidos, manteniendo la armonía monocromática y sofisticada del look completo. También fueron importantes las transparencias sutiles del vestido y las sandalias negras de taco bajo con brillo, que aportaron un toque glam sin romper la estética relajada del outfit. Así, la actriz volvió a demostrar que su estilo funciona justamente por ese equilibrio entre comodidad, sensualidad y sofisticación.