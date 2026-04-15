Nicole Neumann impone el look "anti otoño" con mini short y botas animal print

Nicole Neumann volvió a tendencia desde sus redes con un look que, además de canchero, captó a la perfección el espíritu de estos días de clima impredecible en Buenos Aires. “¿Qué onda que ni arranca el otoño?”, escribió al pie de un carrusel de fotos en Instagram, dejando en claro el concepto detrás de su estilismo: un outfit “anti otoño” que desafía la ausencia de las bajas temperaturas.

Nicole Neumann

Nicole Neumann y su look "anti otoño": short de jean, blazer y botas

Para Solo con Niki, el stream que conduce por Solo Streaming, Nicole Neumann apostó por una combinación que mezcla piezas de media estación con guiños veraniegos. En la parte superior, eligió un chaleco en tono bordó con botones dorados, una prenda estructurada que aporta sofisticación. Lo acompañó con un blazer al tono, que suma elegancia pero sin perder frescura al llevarlo apenas apoyado sobre los hombros.

Nicole Neumann y su look anti otoño

El contraste llega con el short de denim azul, de tiro alto y con detalles de tachas plateadas que recorren los bordes, aportando un aire rocker y descontracturado. Esta pieza refuerza la idea de un look fuera de temporada, ideal para esos días donde el otoño todavía no se decide a aparecer.

Sin dudas, uno de los grandes protagonistas del outfit son las botas: un modelo de caña media con estampa animal print en leopardo, que pisa fuerte como tendencia. De textura tipo pelo y con un leve taco, este calzado no solo estiliza la figura, sino que eleva todo el conjunto con un toque audaz y fashionista. Las botas animal print se consolidan como un must de la temporada, perfectas para levantar básicos o sumar personalidad a cualquier look.

El look anti otoño de Nicole Neumann

En cuanto al beauty look, Nicole Neumann se mantuvo fiel a su estilo natural pero pulido. Llevó el pelo suelto, con ondas suaves y descontracturadas que enmarcan el rostro, ideal para acompañar el espíritu relajado del outfit.

El maquillaje, en tonos neutros, destacó su piel luminosa con foco en una mirada apenas marcada y labios nude, logrando un equilibrio entre frescura y sofisticación. Así, la conductora demuestra una vez más que el estilo no entiende de estaciones: cuando el clima duda, ella impone tendencia.