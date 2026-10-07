Orgullo argentino en París: Mica Argañaráz fue la gran musa del desfile de Saint Laurent

El tiempo lo dice todo. La argentina Mica Argañaráz reafirma su influencia dentro de la industria fashion al convertir cada producción o desfile en una clara declaración de estilo. Y aunque es común verla destacarse en las grandes pasarelas europeas, cada vez que la “fashion icon” aparece en escena, todos los ojos se posan en su hipnótica manera de llevar las últimas tendencias. Esta vez, fue durante el desfile de Saint Laurent en París Fashion Week.

Mica Argañaráz en el desfile de Saint Laurent.

La top model argentina, Mica Argañaráz, brilló en la París Fashion Week

A los pies de la Torre Eiffel, la argentina deslumbró en un histórico show que además de presentar las colecciones primavera/verano 2027 tuvo particular peso por la despedida de su director creativo, Anthony Vaccarello, tras cumplir una década al frente de la tardicional maison francesa. “Desde el día uno y para siempre, te quiero Anthony, gracias por todo”, compartió la modelo y musa de la firma en el fashion show que unió a figuras internacionales y celebrities locales.

Mica Argañaráz en el desfile de Saint Laurent.

En la era del “golden age” de Vaccarello, la argentina protagonizó uno de los momentos más impactantes con un look bañado en oro a juego con la atmósfera del espacio. Con sastrería de hombros marcados, bien dramática, y la sofisticación como bandera, Mica acompañó una colección a puro lujo donde se maximizaron los brillos, detalles de piel y las faldas cortas en todas sus versiones.

Los look en la pasarela, con sastrería de hombros marcados y fadas cortas. En el centro, el look bañado en oro.

Elevando el maximalismo con vidriera, la top de la agencia Lo Management dejó nuevamente en claro que su carrera no ha sido producto del azar ni una suerte de capricho del destino. El crecimiento de la modelo que imprimió su sello a la alta costura mundial, cerró la era Vaccarello en el París Fashion Week como una de las grandes referentes de moda, evidencia de un presente activo y sin techo.