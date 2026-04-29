Del palazzo al denim: Zaira Nara arrasa con los nuevos jeans wide leg y marca el rumbo de la temporada

Tras ganar el Martín Fierro como Mejor influencer de moda, Zaira Nara deslumbró con varias propuestas de jeans wide leg. Este pantalón en clave reversionada se posiciona como el ítem que no puede faltar en el guardarropa este otoño invierno y la modelo se encargó de compartir los nuevos modelos.

Zaira Nara mostró los jeans wide leg que marcan tendencia

Zaira Nara volvió a posicionarse como referente de estilo al mostrar una serie de looks centrados en una prenda clave que ya se perfila como protagonista absoluta de la temporada: los jeans wide leg. Con distintas combinaciones y guiños estéticos, la modelo dejó en claro que este corte sigue pisando fuerte aunque en una adaptación más moderna y relajada.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora compartió la nueva campaña que realizó para una reconocida marca textil y presentó diferentes versiones que permiten adaptarlos a múltiples ocasiones, desde estilismos urbanos hasta propuestas más sofisticadas.

Zaira Nara

Uno de los looks más destacados la muestra con un jean wide leg en denim claro, combinado con un top blanco de mangas largas, ajustado al cuerpo. Esta fórmula, es decir un básico superior más prenda inferior con volumen, es clave para equilibrar proporciones y lograr una silueta estilizada. El detalle del tiro levemente bajo aporta un aire descontracturado y actual, mientras que el largo extendido del pantalón, que roza el suelo, suma dramatismo y elegancia.

Zaira Nara elevó su look con una estética más urbana y sofisticada sumándole un trench beige de corte clásico, lo que generó un contraste entre lo atemporal y lo trendy. Este tipo de combinación confirma que los wide leg funcionan como base versátil para construir looks en capas, ideales para el día a día.

Zaira Nara arrasa con los nuevos jeans wide leg y marca el rumbo de la temporada

Su carrete de fotos también incluye una versión nocturna del denim, donde Zaira Nara apuesta por un jean wide leg en azul oscuro con detalles más claros en las rodillas. A esta prenda le agregó una camisa negra y un tapado en el mismo tono. Otra opción es un pantalón más oscuro, al que combinó con un top crop cherry y una campera de cuero en la mismo color. Este último estilismo, más audaz y sensual, demuestra que el jean ya no es exclusivo del día, sino que puede adaptarse a propuestas más jugadas sin perder elegancia.

Costuras visibles, cierres laterales y detalles claves: Zaira Nara impone nuevos modelos de jeans wide leg

Zaira Nara marca tendencia en la incorporación de elementos de diseño en los jeans wide leg que lució en esta oportunidad. Los dos modelos de pantalones llevan costuras visibles, cierres laterales y lavados estratégicos que aportan textura y movimiento. Estos recursos elevan la pieza y la convierten en el foco del outfit.

Zaira Nara

Cabe mencionar que, además de su impacto estético, el auge del wide leg responde a una búsqueda creciente de comodidad sin resignar estilo. Las siluetas amplias permiten mayor libertad de movimiento y se adaptan a distintos tipos de cuerpo, lo que explica su fuerte presencia tanto en pasarelas internacionales como en el street style. Zaira Nara sabe que es un ítem en constante evolución, capaz de reinventarse temporada tras temporada sin perder vigencia.

Zaira Nara

De esta manera, Zaira Nara arrasa con los nuevos jeans wide leg y marca el rumbo de la temporada refirmando así su lugar en la industria de la moda y anticipando una de las tendencias más contundentes del momento. Este modelo denim se consolida como el aliado imprescindible del guardarropa y de looks, tanto urbanos como más arreglados.