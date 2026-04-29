Zaira Nara defendió su look en los Martín Fierro de la Moda: "Amo marcar tendencia"

Una vez más, Zaira Nara se volvió tema de debate en redes sociales y programas de televisión debido al look osado que escogió para la gala de los Martín Fierro de la Moda 2026. Tal como ocurrió en otros eventos, la top model apostó por una vestimenta que dejó ver su piel y su espléndida figura mediante transparencias, encaje y el color negro como protagonista.

Martín Fierro de la Moda 2026: el look de Zaira Nara que generó una ola de mensajes negativos

Luego de su paso por los Premios Martín Fierro de la Moda, Zaira Nara quedó en el centro de la polémica por el audaz look que eligió para la gala. Si bien el atuendo que escogió para la alfombra roja, donde se desempeñó como conductora junto al Chino Leunis, llevaba el mismo estilo, las miradas estuvieron puestas en el vestido completamente transparente de encaje negro que lució en la premiación.

Zaira Nara

Fiel a su estilo, la modelo no esquivó las críticas y decidió responder con un mensaje claro y contundente a través de sus historias de Instagram. Para acompañar sus palabras, Zaira Nara compartió una imagen del outfit que generó debate: un diseño de silueta ceñida al cuerpo con transparencias que dejaban ver su ropa interior. El estilismo, jugado y sensual, lo completó con sandalias negras de tiras y el pelo suelto con ondas naturales, apostando a una estética sofisticada pero a la vez provocadora.

En la foto que subió a su red social, además, se la ve sonriente sosteniendo el galardón que ganó como Mejor influencer de moda, reafirmando su lugar dentro de la industria. Lejos de mostrarse afectada por los comentarios negativos, Zaira Nara optó por capitalizar la repercusión y reafirmar su postura frente a la moda y la exposición pública.

Zaira Nara

El tajante descargo de Zaira Nara defendiendo su estilo sensual y jugado: "Me hacen ver que voy por el camino correcto"

"Agradezco cada comentario, cada crítica. Más me hacen ver que voy por el camino correcto. Mi camino, el que armo con mi equipo, sin copiar ni pretender conformar a nadie", escribió Zaira Nara, dejando en claro que su identidad estética no busca aprobación sino autenticidad. En la misma línea, redobló la apuesta con una frase que refleja lo que busca generar a través de sus looks: "Amo ser innovadora y marcar tendencia".

Con estas palabras, la conductora reivindicó su decisión de arriesgar en cada aparición pública y diferenciarse dentro de un universo donde muchas veces predominan la misma línea de looks. Por último, dedicó un reconocimiento especial a la persona clave detrás de sus elecciones de estilo. "Ganadoras por fin Anita Korman", expresó, agradeciendo a su estilista, quien la acompaña tanto en alfombras rojas como en su día a día.

Su posteo estuvo acompañado de otras imágenes donde se la ve feliz y orgullosa de haber ganado su primer Martín Fierro en una terna donde competía con Stephanie Demner y Zuzu Codeu, quienes también consolidaron su estilo y marca mediante las redes sociales. "Hace 20 años cuando empecé mi carrera soñaba con mi primer Martín Fierro. Gracias @aptraorg. No puedo estar más feliz y agradecida", escribió la empresaria.

El descargo de Zaira Nara por las críticas a su vestido de los Martín Fierro de la Moda 2026.

De esta manera, la contundente respuesta de Zaira Nara por las críticas a su look en los Martín Fierro de la Moda no tardó en llegar mediante un descargo en su cuenta de Instagram. Además, defendió el trabajo en equipo que hay detrás de cada una de sus apariciones públicas.