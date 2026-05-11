Pampita impone la tendencia que mezcla “quiet luxury beachwear” y moda noventosa en la playa

Pampita lleva años consolidada como uno de los grandes íconos de moda de la Argentina. Desde alfombras rojas hasta looks urbanos y outfits relajados de vacaciones, la modelo logró construir un estilo propio que mezcla sofisticación, sensualidad y tendencias internacionales sin perder naturalidad.

Pampita en la playa

Y esa identidad fashionista también aparece en sus elecciones para la playa. En una de sus últimas publicaciones, Pampita mostró un look beachwear completamente alineado con las tendencias globales actuales, donde el minimalismo, la estética noventosa y el llamado “quiet luxury” se fusionan en una propuesta elegante pero relajada.

El bikini de Pampita que redefine el lujo playero minimalista

La protagonista absoluta del look de Pampita es una bikini de dos piezas de estética minimalista y sofisticada. El conjunto combina un estampado animal print tipo cebra en tonos verde agua y blanco, una versión mucho más suave y moderna de los clásicos prints salvajes que dominaron otras temporadas.

Pampita en la playa

El corpiño triangular de tiras finas aporta una silueta limpia y delicada, mientras que la bombacha cavada con tiras regulables refuerza esa estética minimalista que hoy domina gran parte del beachwear internacional. Todo el conjunto transmite una sensación de lujo relajado, muy vinculada al concepto de “quiet luxury beachwear”.

La influencia noventosa que Pampita llevó a la playa

Más allá de la bikini, el estilismo completo de Pampita termina de construir esa estética moderna y perfectamente calculada. Las gafas negras rectangulares pequeñas aportan una referencia directa a la moda de los años noventa, una tendencia que continúa dominando tanto las pasarelas como las redes sociales.

Pampita en la playa

El cabello recogido con efecto wet también suma a esa imagen de lujo playero despreocupado que suele verse en campañas internacionales y editoriales de moda. En los últimos años, Pampita logró posicionarse como una figura que interpreta muy bien las tendencias globales y las adapta a un estilo mucho más natural y accesible. Incluso en la playa, cada uno de sus looks parece pensado para transmitir equilibrio entre elegancia, frescura y simpleza.