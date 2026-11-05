Pampita separada de Martín Pepa: Qué se sabe hasta ahora de la crisis de la pareja

La historia de amor entre Pampita y Martín Pepa nuevamente habría llegado a su fin. El primer encuentro se dio a principios de octubre de 2024, tras la ruptura de la modelo con Roberto García Moritán , aunque ambos se conocían desde la adolescencia en su provincia natal. A lo largo de su noviazgo, la relación a distancia se convirtió en el principal desafío para la pareja. Esto, sumado a las exigencias profesionales de él en el exterior y los compromisos de ella en la Argentina, provocaron que se separaran en varias oportunidades, registrando breves rupturas en julio de 2025 y mayo de 2026, seguidas siempre de reconciliaciones. En esta oportunidad, Yanina Latorre dio a conocer la noticia, asegurando de forma contundente que se separaron nuevamente.

Pampita, Martín Pepa

Pampita y Martín Pepa, separados: los detalles de cuándo ocurrió

Pampita y Martín Pepa experimentó su primera crisis importante a mediados de julio de 2025, cuando la rutina de torneos internacionales del polista en el exterior chocó con la agenda local de la modelo. Las dificultades para coordinar visitas y la distancia geográfica enfriaron el vínculo, provocando un distanciamiento temporal impulsado por el deportista ante la intensidad de la exposición mediática. No obstante, tras semanas de videollamadas y un romántico reencuentro en Buenos Aires, ambos decidieron apostar nuevamente al amor.

El segundo quiebre ocurrió en mayo de 2026, motivado otra vez por los viajes laborales de él y los reclamos de estabilidad por parte de ella. Allegados a la conductora revelaron que las diferencias en los proyectos personales desgastaron la relación. A pesar de los reproches iniciales, el fuerte afecto mutuo prevaleció y se reconciliaron poco después, intentando reestructurar un noviazgo que hoy vuelve a enfrentar una tormenta.

En SQP (América), fue Yanina Latorre la encargada de revelar la noticia de una nueva separación entre ellos. Según explicó: "Pampita, no te enojes. Hace 15 días que está separada. Volvió al país Martín Pepa, hace un mes, porque terminó la temporada de polo y ahora creo que está acá". Respecto a los motivos, comenzó a dar un indicio de que "él la habría dejado por la misma situación de las últimas. La distancia, la intensidad de Pampita. Ella se quiere casar enseguida". Acompañada de su panel, y de los comentarios de ellos, reconstruyeron los motivos de separación.

Pampita, Martín Pepa

Yanina Latorre reveló los motivos de la separación de Pampita y Martín Pepa

Yanina Latorre reveló en su programa que Pampita y Martín Pepa se habrían separado hace unos 15 días. Sin embargo, la expareja habría preferido mantenerlo en la intimidad, hasta este momento que se hizo público. "Hablé con mucha gente, allegados de los dos lados, y todo el mundo me dice que hace 15 días estarían separados Martín Pepa y Pampita por lo mismo de siempre: Distancias, agendas laborales y el entorno de él dice que ella es muy intensa", detalló la conductora en SQP (América).

De esta manera, muchos usuarios recordaron las separaciones anteriores, y la propia Latorre los denominó como una "pareja de idas y vueltas". Respecto al presente de la modelo, expuso: "Me dicen que Pampita está triste, que Pampita no quiere que todavía se sepa. Quiere arreglarse porque para ella no se acabó el amor". De la misma manera, apuntó a las veces anteriores, donde fue Carolina Ardohaín la que intentó volver a la relación, y que, como se vivió, se habrían arreglado. Los usuarios comenzaron con el debate sobre si esta vez será igual, o si se trata de un final definitivo.

Por el momento, el destino definitivo de esta crisis de la pareja se mantiene bajo un estricto hermetismo. A pesar del fuerte impacto mediático del anuncio, los protagonistas no hablaron públicamente para confirmar o desmentir la ruptura, dejando en suspenso el desenlace de su historia.