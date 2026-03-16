Pampita y Nicole Neumann imponen las botas XXL: cuero, gamuza y las claves para no fallar

Cuando se trata de marcar tendencia, pocas figuras logran hacerlo con tanta naturalidad como Pampita y Nicole Neumann. Ambas referentes de la moda volvieron a captar la atención con estilismos que tienen un elemento en común: las botas XXL, un tipo de calzado que supera la rodilla y que se convirtió en una de las piezas favoritas del street style internacional.

Pampita y Nicole Neumann

Este tipo de botas, también conocidas como thigh-high, se destacan por su capacidad de estilizar la silueta y aportar un aire sofisticado a cualquier outfit. Pampita y Nicole Neumann las llevaron en looks muy distintos entre sí, pero con un mismo objetivo: convertirlas en la pieza protagonista del estilismo.

Pampita apuesta por el marrón elegante

Pampita eligió un estilismo sofisticado donde el cuero fue el gran protagonista. La modelo lució botas XXL en cuero marrón oscuro, un tono profundo que aporta elegancia y se aleja del clásico negro. El diseño, ajustado al muslo, generó un efecto de segunda piel que estiliza completamente la pierna.

Pampita

El calzado dialogó a la perfección con el resto del look: una falda midi de cuero con abertura frontal que deja ver la bota al caminar y un blazer de sastrería en el mismo tono marrón. Este conjunto creó una columna monocromática que alarga visualmente la figura.

Nicole Neumann y un look de impronta rockera

Por su parte, Nicole Neumann llevó la tendencia hacia una estética más urbana y sensual. La modelo apostó por botas XXL de cuero negro brillante, con punta afilada y taco aguja alto, un diseño que estiliza la pierna y aporta un aire poderoso al estilismo.

Nicole Neumann

Para equilibrar el impacto del calzado, Nicole Neumann combinó las botas con prendas superiores oversized en negro, como una campera amplia tipo camisa. Debajo sumó una remera blanca con estampa, que introdujo un toque casual y urbano al conjunto. El short negro, apenas visible bajo la prenda superior, permitió que las botas se conviertan en el verdadero centro de atención del look.