Olvida la regla de que el crochet es solo para la playa: María Vázquez demuestra cómo llevar la tendencia boho chic en la ciudad

María Vázquez trae el crochet a la ciudad y lo convierte en parte de una estética boho chic que se adapta con naturalidad al ritmo urbano. Su propuesta invita a descubrir cómo lo artesanal puede convivir con lo contemporáneo en un estilo pensado para los días cálidos. La elección de piezas ligeras y detalles cuidados anticipa la temporada.

María Vázquez demuestra cómo lucir la tendencia boho chic en la ciudad

María Vázquez muestra que el crochet no se limita al verano en la playa, sino que puede integrarse en un look boho chic urbano. Con una visión fresca, abre paso a una tendencia que se despliega en escenarios cotidianos con sencillez y elegancia. La propuesta se presenta como una alternativa versátil que combina lo artesanal con lo moderno.

María Vázquez

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales distintas fotos luciendo un increíble conjunto. El punto de partida de este atuendo es un vestido corto en tono crema, de silueta ligera y femenina. Confeccionado en una tela suave, resulta ideal para climas cálidos y se convierte en una pieza versátil para diferentes ocasiones.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de María Vázquez fueron los tirantes anchos de la prenda, que aportaron comodidad y equilibrio, mientras que el delicado detalle de encaje beige con volante en el escote introduce un aire romántico y artesanal, presentando así la versatilidad del conjunto.

María Vázquez marca tendencia con estilo boho chic

La parte inferior del vestido se enriquece con aplicaciones de encaje que suman textura y movimiento. Este recurso convierte el diseño por el que se declinó la presentadora en una pieza dinámica, que se adapta tanto a un paseo al aire libre como a una salida casual en la ciudad. El crochet, lejos de limitarse al ámbito playero, se integra aquí en un lenguaje urbano que mantiene la esencia boho chic.

Los accesorios que utilizó María Vázquez que marcaron la tendencia del estilo boho chic

El look boho chic de María Vázquez se completó con un bolso tote tejido en tono marrón caramelo. Este accesorio refuerza la estética natural y veraniega, aportando practicidad y un guiño artesanal. La elección permite llevar lo necesario sin perder elegancia, convirtiéndose en un compañero ideal para jornadas largas.

María Vázquez marca tendencia con estilo boho chic

Además, la artista sumó sandalias planas de tiras finas, también en marrón caramelo; mantienen la coherencia cromática y refuerzan la estética relajada que caracteriza estos atuendos. Su diseño sencillo acompañó a la perfección la ligereza del vestido que eligió, sin restar protagonismo al conjunto.

En cuanto a los accesorios, María Vázquez optó por un collar dorado con pequeño colgante y una pulsera roja sutil. Estos detalles aportan un toque de brillo y color, sin romper la armonía general del outfit. La combinación demuestra que los complementos pueden ser discretos y, al mismo tiempo, efectivos para completar un estilo.

María Vázquez olvida la regla de que el crochet es solo para la playa y lo lleva a la ciudad en una propuesta boho chic que se integra con naturalidad en escenarios urbanos. Su elección demuestra cómo lo artesanal puede convivir con lo contemporáneo en un estilo pensado para la temporada, con piezas que transmiten frescura y ligereza.

VDV