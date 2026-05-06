La condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta, se sumó a la tendencia Naked dressing como Zaira Nara: el jugado look

Durante las últimas semanas, Zaira Nara irrumpió en diversos eventos en los que se combinó moda y glamour con un vestido osado y sensual que va en línea con la tendencia Naked dressing. De esta manera, la modelo generó todo tipo de comentarios por esta propuesta estética. Ante esta situación, irrumpió en sus redes sociales y dejó en claro que su impronta fashionista pisa con fuerza a escala global. Tal es así que la condesa Eloisa, sobrina de Máxima Zorreguieta, se sumó a este tipo de prendas y mostró su jugado look.

La condesa Eloise se suma a la tendencia Naked dressing

Al igual que hizo Zaira Nara, la condesa Eloise utilizó su cuenta personal de Instagram como vidriera fashionista para enseñar su jugado look en el que se sumó al team Naked dreessing. La royal, quien es una referente de moda en el viejo continente, suele deslizar las últimas tendencias en el universo de la alta costura. Es así que en una reciente publicación le dio la razón a la menor de las hermanas Nara con un outfit al que ella misma exclamó: “Entiérrenme con este vestido”.

Condesa Eloise, Zaira Nara

La joven royal eligió un vestido largo en tono verde manzana, confeccionado en encaje y transparencias estratégicas, que delinean su figura con una silueta sirena. La pieza está compuesta por finos breteles y escote corazón, combinando sectores opacos con otros translúcidos que aportan ese aire sensual y sofisticado característico del Naked dressing. El diseño es tanto elegante como audaz. El mismo genera un impacto visual, pero sin perder la delicadeza propia de la alta costura.

En las imágenes compartidas por la influencer sobrina de la reina Máxima y el rey Guillermo, se la puede ver caminando con seguridad por un amplio hall de estilo clásico. Este espacio está rodeado de escalinatas y grandes ventanales que aportan luz natural, lugar ideal para presumir y destacar su outfit. El contraste entre la arquitectura señorial del lugar y la modernidad del vestido genera una escena bien fashionista, donde glamour y tendencia se fusionan en perfecta armonía.

Condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta | Instagram

La condesa Eloise, una referente de la moda europea

En otra toma, la condesa Eloise posó relajada, sumamente sonriente y con la mano apoyada en la cintura, dejando ver no solo el diseño del vestido sino también su actitud llena de simpatía y descontracturada. Este detalle refuerza su perfil como referente de moda joven dentro de la realeza, alejándose de los códigos más rígidos y apostando por una estética más contemporánea sin perder delicadeza.

Condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta | Instagram

Por su parte, cabe destacar que, el fenómeno del Naked dressing continúa ganando terreno en las alfombras rojas y eventos exclusivos, impulsado por figuras que no temen arriesgar. La clave de esta tendencia radica en el equilibrio: sugerir sin mostrar de más, jugar con las texturas y resaltar la silueta con elegancia. Tanto en Europa como en Argentina, esta apuesta se consolida como uno de los sellos de la temporada.

Entre transparencias, encajes y una fuerte impronta personal, la condesa Eloise, sobrina de Máxima Zorreguieta, reafirma su lugar en el mapa fashionista internacional, marcando estilo dentro de la realeza con una identidad propia y sofisticada. Asimismo, esta declaración chic estuvo en línea con la tendencia que Zaira Nara está adoptando de este lado del océano, confirmando que el naked dressing es una de las apuestas favoritas de este año.